La bacopa es una planta muy famosa en la medicina ancestral de la India, debido a las propiedades que tendría en beneficio de la salud cerebral. ¿Qué tan cierto es que ayuda a fortalecer la memoria? Le contamos.

La Bacopa monnieri, conocida popularmente como bacopa, es una planta acuática que crece en ambientes tropicales húmedos de países como Inda y China. A pesar de que tiene unas flores que la hacen perfecta para ser una planta decorativa por sus llamativos colores, algunos estudios sugieren que esta podría tener propiedades medicinales.



De hecho, un artículo publicado en el portal oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, PubMed.gov, afirma que hay evidencia de estos beneficios.



El documento, titulado "Bacopa monniera, una reputada planta nootrópica: una descripción general", reseña que esta planta ha sido utilizada por años como agente para mejorar la memoria, antiinflamatorio, analgésico, antipirético (contra la fiebre), sedante y antiepiléptico.



"La planta, el extracto de la planta y los bacósidos aislados (principios activos principales) se han investigado exhaustivamente en varios laboratorios por sus efectos neurofarmacológicos y hay varios informes disponibles que confirman su acción nootrópica", reza el artículo.



Los nootrópicos son agentes que elevan ciertas funciones mentales humanas, como la cognición, memoria, inteligencia, creatividad, motivación, entre otras.



Por otro lado, la editorial de revistas científicas Frontiers publicó el artículo "Atributos farmacológicos del extracto de Bacopa monnieri: actualizaciones actuales y manifestación clínica".



El documento revisó los beneficios que se le atribuyen a la planta para la salud, sobre todo en la lucha contra el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.



Los investigadores encontraron que, efectivamente, los extractos de la bacopa "juegan un papel importante en la neuroprotección", y podrían tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas.



No obstante, aunque dicen que los extractos "podrían estar implicados en el tratamiento de la enfermedad de Alzhéimer y otros trastornos neurológicos", señalan que hacen falta investigaciones para comparar este efecto de la planta con los medicamentos estándar y poder establecer usos clínicos sistemáticos.



De acuerdo con el Manual MSD de la farmacéutica Merck, de la bacopa se dice que puede mejorar la memoria y el aprendizaje; tratar la epilepsia, neurósis, hipertensión, ansiedad, asma, lepra, tuberculosis y las enfermedades cutáneas.



También se dice que puede ralentizar el envejecimiento, tratar las mordeduras de serpientes, prevenir o tratar el alzhéimer y mejorar la digestión.



Aunque el artículo escrito por la farmaceuta Laura Shane-McWhorter, del Colegio de Farmacia de la Universidad de Utah (EE.UU.), reconoce que hay estudios que han encontrado posibles efectos antiinflamatorios, de prevención de ansiedad y estrés, reducción de la presión arterial y eliminación de células cancerosas, resalta que es "muy poco probable" que un solo compuesto tenga tantos beneficios.



Asimismo, hace la claridad de que muchos estudios son reducidos (menos de 100 participantes), y de mala calidad, por lo que "no se recomienda el uso de bacopa porque no se dispone de beneficios confirmados que compensen la posibilidad de efectos secundarios nocivos".



Entre los efectos adversos a los que se hace referencia pueden estar la disminución de la frecuencia cardiaca, la ralentización del tránsito intestinal, el empeoramiento de las úlceras y el aumento de las obstrucciones urinarias.

Más noticias