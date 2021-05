El Plan Nacional de Vacunación en blanco y negro

Con 3,1 millones de colombianos que ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, se puede decir que el Plan Nacional de Vacunación (PNV) –a 94 días de haberse iniciado– va por el 8,71 % de la meta fijada de inmunizar a 35 millones de personas, antes de finalizar el año, para alcanzar el nivel mínimo de protección colectiva que permita frenar la expansión del virus.



Sin embargo, este proceso fluctúa entre el optimismo del Gobierno, que asegura tener controladas todas la variables para cumplir con el objetivo, y los cálculos de expertos que consideran que difícilmente se alcanzará al ritmo y las condiciones con las que se avanza

Cuando se da inicio a la tercera fase –que pretende vacunar a 9,5 millones de personas en los próximos dos meses– resulta conveniente hacerle un corte de cuentas al plan y proyectar sobre lo actuado las reales capacidades para enfrentar lo que el Ministerio de Salud ha dado en llamar el comienzo de la verdadera vacunación masiva en el país.



Para empezar, hay que decir que para esta tarea el país ha asegurado 71,5 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios: 51,5 millones mediante negociaciones bilaterales y 20 millones a través del mecanismo Covax. Aunque el Gobierno tiene proyectado completar 79,8 millones de dosis para el 31 de diciembre, lo cual garantizaría la cobertura necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño antes de iniciarse el 2022.



Si bien estas cantidades están negociadas, para Carlos Álvarez, infectólogo, coordinador de estudios covid de la OMS para Colombia, la mayor limitación en este proceso está en el suministro oportuno de las vacunas por parte de las farmacéuticas, que en un comienzo estuvo muy lento y que a pesar de que ha dado muestras de mejorar, sigue inquietando dados los recientes anuncios de países fabricantes de vacunas, como India, de restringir las exportaciones de estos productos y que, según la misma OMS, impactará negativamente en las próximas semanas el volumen de personas vacunadas en todo el mundo.



Lo cierto es que a la fecha al país han llegado casi 12,3 millones de dosis, se han entregado algo más de 10,5 millones y se han aplicado casi 8,2 millones, lo que quiere decir que 3 de cada 4 vacunas entregadas ya se usaron y que hay más de 3,1 millones de personas con el esquema completo de inmunización de dos dosis. Todo esto ha ocurrido en algo más de tres meses con promedios diarios variables que aún están por debajo de los necesarios para alcanzar el objetivo propuesto.

Para la muestra está que en la primera semana de vacunación (15 al 21 de marzo), el promedio diario fue de 53.133 dosis, la siguiente semana subió a 86.303 y en un ascenso lento en la semana del 26 de abril al 2 de mayo con 109.866 se superó el promedio diario de las 100.000 dosis, una cifra que ha crecido de manera constante hasta alcanzar un promedio diario semanal de 161.710 dosis, un número inferior de las 250.000 dosis diarias que se deben aplicar de aquí en adelante para cumplir la meta en los 222 días que restan.



Estos ritmos presentan variaciones por regiones que muestran, por ejemplo, que mientras Cundinamarca tiene un 95,8 % de cumplimiento, en contraste, Cauca y La Guajira apenas sobrepasan el 50 % como consecuencia de factores de orden logístico y de organización. Con todo, el promedio nacional de cumplimiento es del 73 %.

Menos trabas, más confianza

El Gobierno Nacional a través de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, manifestó que el PNV presenta una dinámica y una organización que garantizan el cumplimiento de las metas. Sin embargo, en algunas regiones el ritmo de la vacunación ha bajado como consecuencia de los problemas de orden público. Espera que se compense para que el país cierre el semestre con más de 21 millones de dosis aplicadas.



Frente a esto, Luis Jorge Hernández, doctor de salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, dice que con el promedio de dosis diarias que se están aplicando no se alcanzará la “inmunidad de rebaño” a finales del 2021, por lo que insiste en que es necesario llegar a las 250.000 dosis diarias que el país podría poner.

El Centro de Vacunación Multivehicular más grande de Antioquia funciona en Viva Envigado. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Por otro lado, Hernández asegura que no es hora de hacer pilotajes en referencia a los anuncios del ministro de Salud, Fernando Ruiz, de realizarlos en algunos grupos de la fase 3, y deja claro que es urgente eliminar trabas derivadas de la desactualización de las bases de datos que alimentan el portal Mi Vacuna, además de mejorar la logística para la distribución.



Con respecto a las personas vacunadas, el ministro Ruiz da cuenta de que el 90 % de los mayores de 80 años y de los trabajadores de la salud ya recibieron su esquema completo y prueba de ello es que la mortalidad por covid-19 en estos grupos se ha reducido significativamente.

A pesar de eso, el salubrista Pedro León Cifuentes cuestiona la inexistencia de una base de datos pública que registre de manera detallada las características de la población vacunada para hacer seguimiento independiente al proceso. “La información sobre el Plan de Vacunación debe estar disponible para todos en un ejercicio de transparencia que, inexplicablemente, ha fallado”, agrega Cifuentes.

Con una postura más crítica, Álvaro Cardona, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de Antioquia, cuestiona el inicio tardío de la vacunación en el país y agrega que en la práctica el plan ha sido desorganizado, además llama la atención en que el número total de vacunados reportados “solo corresponde al 37 % de la población que el PNV contempló para las etapas 1 y 2 de la fase 1”, y hace un llamado para que se eviten proclamaciones desbordadas sobre un proceso con resultados todavía escasos.



Carlos Eduardo Pérez, jefe de infectología del la Clínica de Marly y del Hospital de la Samaritana, dice que los desfases en tiempo que hay entre los anuncios que hace el Gobierno y la puesta en práctica de los mismos generan desconfianza en la población, y hace un llamado para que se eliminen las trabas que por cuenta de la ineficiencia de las EPS están afectando a las personas priorizadas que en muchas oportunidades terminan por quedarse sin vacunar, y sobre eso sugiere que se elimine la intermediación. “Todos los centros de vacunación deberían recibir a estos usuarios y vacunarlos sin ponerles problema”, remata.



Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, también se queja de la desactualización de las bases de datos de las EPS y de su mala gestión en el transcurso de la pandemia e insiste en que si el plan tiene grietas, es por culpa de estas empresas. De igual forma, considera que la fase 3 se adelantó por cuenta del paro, lo que puede repercutir negativamente en la gente dado el grado de improvisación que puede presentarse en algunos pasos del proceso puesto en marcha de afán.



Por último, Carlos Álvarez considera que esta etapa 3 que se inicia pone a prueba a todos los actores del PNV, dada la complejidad que acarrea vacunar a más de 9 millones de personas. “La gente aquí juega un papel muy importante, porque no toda siente la necesidad de vacunarse y su decisión es definitiva para el cumplimiento de unas metas que benefician a todos”, dice el infectólogo, que ademas considera que pasada esta etapa es cuando se apreciará en realidad qué tan preparado estaba el país para vacunar a la población.

Así será la tercera etapa

La tercera etapa de vacunación, con 9,5 millones de personas, será la más masiva de las etapas del Plan Nacional de Vacunación en número de vacunados y compleja por la diversidad de grupos, según afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



“Los procesos de cargue y de agendamiento en esta etapa involucran una mayor complejidad, por lo cual es importante la colaboración de todos los entes territoriales, de los actores del sistema de salud y de la propia ciudadanía”, aseguró el ministro.



Se asignaron inicialmente 828.756 dosis a seis grupos: 530.010 para las personas entre 55 y 59 años, 181.350 para la población con comorbilidades en edades de 50 a 59, 31.590 para las Fuerzas Militares, 25.740 para la Policía Nacional, 44.460 para los menores de 60 años del Ministerio de Educación y 2.340 para los funcionarios de la Fiscalía.(Podría interesarle: Qué comer y qué no para mejorar la salud de tus bacterias intestinales)

Será la cuota inicial para un grupo que necesita, al menos, 18 millones de dosis si es que las vacunas que les asignan necesitan refuerzo. Y para eso se espera en las próximas semanas la llegada de un millón de unidades de Sinovac, nuevos envíos de Covax y la recepción de más lotes gestionados a través de compras bilaterales con los laboratorios.



“De hecho, para este mes de mayo esperamos 7’288.246 dosis y para junio proyectamos tener al menos 6,4 millones de dosis recibidas en el país. Con estos valores esperamos avanzar en el porcentaje de cobertura de la etapa 3 y estamos visualizando para el mes de julio la apertura de la fase 2, que incluye a las etapas 4 y 5 con las poblaciones más jóvenes”, aseguró Ruiz.



Lo que dejó claro el ministro fue que todo este proceso de la etapa 3 será enteramente por agendamiento de las EPS e IPS para evitar que las personas acudan sin cita a los puntos de vacunación, creen aglomeraciones y “pierdan su tiempo”.



No obstante, las personas mayores de 60 años que están en la etapa 2 sí podrán acudir a los centros de inmunización sin cita y de acuerdo con el llamado que vayan haciendo las EPS y entidades territoriales.



Un llamado importante que hizo el ministro fue para que las entidades territoriales y las EPS gestionen rápidamente las vacunas que les están siendo asignadas y las próximas que se enviarán. “No queremos vacunas acumuladas en las neveras que no se utilicen porque la población mayor de 60 años no haya concurrido”, y por eso estas podrán usarse para las personas de la etapa 3, afirmó.



