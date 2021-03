¿Qué está pasando en las regiones más rezagadas en la vacunación?

La nueva fórmula matemática que fijó el Gobierno para distribuir vacunas contra el covid-19 que hayan llegado al país en los diferentes territorios comenzó a aplicarse a partir de la resolución 364 del Ministerio de Salud, que asignó 387.287 dosis de Sinovac a 24 distritos y departamentos.



La meta del Gobierno es acelerar el Plan Nacional de Vacunación y llegar a tres millones de vacunados el 17 de abril, tal como dijo anoche el presidente Iván Duque, quien también anunció que el Invima autorizó la vacuna monodosis de Janssen para su ingreso al país, con lo que se convierte en la cuarta aprobada para usar tras las de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.



Sin embargo, con el llamado ‘Umbral mínimo de ritmo de vacunación’ fijado por el Gobierno quedaron en evidencia las diferencias de las regiones en la ejecución del plan, pues mientras en Cundinamarca, por ejemplo, se ha logrado aplicar el 86,6 por ciento de las 106.053 dosis entregadas, en Buenaventura ese porcentaje se ubica en 34,5 por ciento, de acuerdo con los datos oficiales al 24 de marzo.

Lo cierto es que en el envío fijado en la resolución 364 fueron 13 las entidades territoriales que no fueron tenidas en cuenta justamente por no tener un ritmo alto. En ese listado aparecen Amazonas, Arauca, Buenaventura, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Putumayo, Sucre y Vichada.



EL TIEMPO habló con algunas autoridades sanitarias de estas regiones para conocer las barreras y problemas que han enfrentado en la vacunación y, según coincidieron ,hay varios factores de tipo geográfico, cultural y de acceso que han influido en este rendimiento.



Francy Candelo, secretaria de Salud de Buenaventura, expuso que en ese distrito han enfrentado dos problemas principales: que las EPS no han identificado a la mayoría de la población y que existe una proporción importante de adultos que no quieren recibir vacunas.

Vacunación en Colombia. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En números puntuales, afirmó que las EPS no tienen identificada a su población y de 5.762 mayores de 80 años que se estima hay en la ciudad, solo 1.969 (el 34 por ciento) fueron contactados y 3.793 (el 66 por ciento) no han podido ser ubicados. Además, entre el total de personas ya contactadas, 974 manifestaron que no desean acceder a la vacunación o han tenido problemas de acceso, agendamiento y desplazamiento.



César Polanía, secretario de salud departamental del Huila, coincide en que las limitantes culturales han afectado la vacunación en su región, al punto de que cerca de un 20 por ciento de los usuarios que han sido contactados para recibir la dosis rechazan vacunarse.



Polanía también está de acuerdo en señalar las grandes inconsistencias en las bases de datos, que dificultan el contacto de las personas, y la inasistencia de muchos de los citados por razones como el clima, que ha golpeado fuertemente el sur de ese departamento.

Caso contrario sucede en el Amazonas, donde el secretario de salud departamental, Héctor Jaime Hernández Betancur, explica que no fueron tenidos en cuenta en la distribución de la resolución 364 porque en días recientes habían recibido importantes lotes (cerca de 40.000) que abrieron una brecha entre las vacunas que ya llegaron y las que aplicaron y llevó a que estuvieran por debajo del umbral.



“Hasta hace pocos días estábamos en la parte alta de la tabla, pero con los envíos recientes quedamos con un stock importante que tendremos que aplicar en los siguientes 15 días”, aseguró.

De hecho, dijo que con las 59.678 dosis que ya recibieron alcanzan a cubrir a toda la población de Leticia y Puerto Nariño con sus dos dosis de Sinovac y solo restaría proteger a las áreas dispersas, que podrían recibir vacunas monodosis, como las de Janssen, aunque eso está por confirmarse.

Otras miradas

Carlos Arturo Martínez García, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, explicó que si bien su región sí recibirá de estas dosis y hasta el 24 de marzo habían logrado aplicar tres de cada cinco vacunas recibidas, han encontrado grandes dificultades en las bases de datos de las EPS porque en su mayoría los datos no están actualizados, no hay números, ni direcciones y eso ha complicado la ubicación de la población adulta mayor en el territorio.



“Son 34.000 adultos mayores en el departamento y se han encontrado incluso casos de fallecidos entre las listas de las EPS”, asegura.



“Otra problemática es que las EPS solo estaban enviando los datos a las IPS vacunadoras de sus propias redes y no a toda la red tanto pública como privada y eso era una barrera para cumplir las metas. Ya corregimos esa situación”, afirma el funcionario y agrega que en Norte de Santander han visto como obstáculo el envío de vacunas a 11 municipios de la región de Catatumbo por problemas de orden público.



En la cima de la tabla de cumplimiento está Cundinamarca, que hasta el miércoles había administrado el 86,6 por ciento de las vacunas recibidas. Nicolás García, gobernador de este departamento, comparte que la principal razón de este éxito ha sido, justamente, la articulación de las autoridades con los prestadores de servicios de salud públicos y privados, que remiten la información de las agendas a la Secretaría de Salud departamental.



“La centralización de los datos sin importar si se trata de público o privado ha sido clave. No es cada uno citando por su lado sino todos en la labor”, expone.



A eso suma que se tiene un cuerpo de más de 500 personas entre vacunadores, coordinadores y digitadores y que se han instalado 180 puntos intramurales y 80 domiciliarios en los 116 municipios de la región. “Desde el comienzo llevamos vacunas a todos los municipios y con ellas el mensaje de que la vacunación era un hecho, algo que motivó a los ciudadanos”, indica.



El gobernador remata afirmando que se han invertido 10.000 millones de pesos para atención del programa de vacunación y el departamento aplicando 8.300 dosis diarias, aunque esperan crecer hasta 18.000 contratando más personal.

UNIDAD DE SALUD