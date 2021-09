Las lecciones para Colombia del plan de Joe Biden contra el covid-19

El agresivo plan para enfrentar la pandemia, presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empieza a generar inquietudes –a dos días de haberse dado a conocer– por el impacto real que puede tener no solo en ese país, en el que la presencia del covid-19 parece no dar tregua, sino también en algunos lugares que toman como referencia casi al pie de la letra estos lineamientos sanitarios que desde allí se generan.



No en vano las directrices emanadas de agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), los Institutos Nacionales de Salud (NIH por su sigla en inglés) y las organizaciones científicas norteamericanas son tomadas literalmente o adaptadas por las administraciones oficiales y entidades privadas de salud en muchos países en los que sus desarrollos limitados condicionan una dependencia que en el caso de la pandemia ha sido más marcada.



De ahí que algunas voces expertas, como la del salubrista Pedro León Cifuentes, consideran que la puesta en práctica en Estados Unidos de algunas medidas que pueden parecer excesivas podrían favorecer su aplicación en Colombia o al menos promover un debate en torno a sus potenciales beneficios.



Y no le falta razón a Cifuentes si se tiene en cuenta que la “estrategia Biden contra la pandemia” está sustentada en seis puntos marcados esencialmente sobre obligatoriedades y restricciones. De hecho, el primero de ellos hace referencia a la imperiosa necesidad de vacunar a todos los no vacunados en dicho país, y en ese sentido no solo se tornó en mandatoria la inmunización para todos los empleados federales del Ejecutivo y contratistas, sino que se emitió la orden al Departamento de Trabajo para que les exija a todas las empresas con más de cien trabajadores que apliquen la misma conducta a sus empleados o que, a cambio, se realicen pruebas diagnósticas regulares; todo esto como condición para conservar sus puestos.



En este sentido, al revisar la situación de Colombia, Germán Maldonado, médico experto en servicios ambulatorios, dice que, aunque lo ideal sería que toda la población se vacunara, en el país esto aún no es posible por dos condiciones: el Plan Nacional de Vacunación tiene como meta inmunizar solo al 70 % de la población, es decir que quedaría un 30 % al cual no se le podría exigir que esté vacunado de manera obligatoria, y dos, porque el suministro de vacunas simplemente no es suficiente.



Por otro lado, con respecto a la exigencia de que los trabajadores estén vacunados, en palabras de la salubrista Elizabeth Beltrán, resultaría más difícil si se tienen en cuenta los altos niveles de informalidad laboral y el desempleo que existen en el país, lo cual como estrategia frente a la pandemia sería inoperante, a lo que se suma la dificultad ya evidenciada para que empleados formalizados (públicos y privados) acepten que tienen que vacunarse sin que consideren que hacerlo para regresar al trabajo sea un atentado contra sus libertades.



Basta ver, por ejemplo, que entre los profesores y otros trabajadores del sector educativo –a pesar de haber sido priorizados y de tener biológicos disponibles– hay una renuencia a vacunarse de cerca del 15 por ciento, lo que genera dificultades en el retorno a la presencialidad escolar. Y aunque no hay cifras, lo mismo puede estar ocurriendo en otros sectores, incluido el público.



Pero no todo es escasez de vacunas ni proporciones de la población a vacunar, porque hace unos días el mismo Ministerio de Salud llamaba la atención en el riesgo que corren 2,7 millones de personas mayores de 50 años que ya deberían estar inmunizadas y que a pesar de las facilidades y condiciones favorables que se han puesto a su disposición, se han mantenido alejados del proceso. Lo mismo ocurre con más de 300.000 mujeres en etapa de gestación.

Creencias vs. libertades

No basta con obligar a la gente a que se vacune porque de por medio hay creencias, influencias malintencionadas y hasta invocaciones a la libertad que no pueden pasarse por alto

La vacuna obligatoria y la exigencia de un pasaporte sanitario para acceder a algunos lugares son quizás los puntos más llamativos del plan de Biden en un país en el que no han sido suficientes la disponibilidad excesiva de vacunas, la aplicación de las mismas en todo lugar y hasta los incentivos económicos para quienes se las apliquen, y en el que a pesar de todo esto apenas algo más de la mitad de sus habitantes (52,7 %) cuenta con esquemas completos.



Con base en esto, al parecer al gobierno de Biden no le queda otra alternativa que trazar un camino más enérgico para salir de la oscura y permanente pesadilla en la que se ha convertido la pandemia que por cuenta de sus nuevas variantes hoy afecta no solamente a los adultos, sino a los niños, quienes aportan una de cada cuatro infecciones, sin dejar de lado más de 1.500 muertos diarios.



Pero este camino es tan complicado que tuvo que echar mano de una serie de herramientas políticas respaldadas por todas las agencias gubernamentales y sanitarias que terminaron por convertir el ataque al SARS-CoV-2 en una estrategia de Estado, y tal vez en eso radica la posibilidad de que en dicho país se consigan los objetivos planteados.



Otra cosa ocurriría en Colombia, de acuerdo con Cifuentes, porque si bien el manejo de la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación se han enmarcado como políticas gubernamentales prioritarias, distan de tener una proyección de Estado, prueba de eso son los enfrentamientos entre gobernantes locales, regionales y nacionales frente a decisiones –en este caso sanitarias– que impactan en la comunidad en general y que terminan por sembrar incertidumbre en una población que en últimas, dice el experto, no sabe qué camino tomar.



En esas condiciones, Germán Maldonado insiste en que es muy difícil imponer medidas obligatorias porque caerían en un “foso de debates más ideológicos y políticos que sanitarios”, que terminarían por complicarle más la situación a las comunidades.



Cecilia Mogollón, médica de la Universidad Nacional, es más optimista y manifiesta que Colombia podría adoptar algunas de las pautas dadas por Estados Unidos, siempre y cuando se desarrolle una “campaña agresiva de instrucción y pedagogía para que los escépticos a las vacunas y a las medidas de bioprotección tomen conciencia de su responsabilidad”.



Mogollón agrega que en el país deben realizarse con urgencia censos en cada municipio para lograr la ubicación de los no vacunados y que a través de brigadas y jornadas específicas, con los gobiernos locales, se llegue a cada uno de ellos de manera amigable para aclarar dudas, resolver inquietudes y proporcionarles información digerible que les permita tomar decisiones sustentadas. “No basta con obligar a la gente a que se vacune porque de por medio hay creencias, influencias malintencionadas y hasta invocaciones a la libertad que no pueden pasarse por alto y deben tratarse con respeto y un carácter propositivo”, asegura la experta.



Por último, la salubrista Beltrán deja claro que de acuerdo al rumbo que tomen las decisiones norteamericanas, lo más seguro es que en el país se retomen algunas de ellas, como ha ocurrido con muchas otras decisiones.

Las nuevas estrategias

El Gobierno de Estados Unidos fundamentó el plan de ataque a la pandemia en seis pilares que empiezan por vacunar a los no vacunados, lo cual incluye la obligatoriedad de las vacunas en algunos sectores.



Además, fomentar la protección a los vacunados e incentivos para quienes se inmunicen.



El tercer punto hace referencia al mantenimiento de las escuelas abiertas de forma segura, para lo cual se insiste en la vacunación de todo el personal involucrado en tareas académicas, incluidos los niños, y el seguimiento riguroso de indicadores a ese nivel.



La cuarta línea es aumentar pruebas y exigir el uso de tapabocas, también se protegerá la reactivación de la economía, y por último se mejorará la atención a los enfermos por covid-19.



