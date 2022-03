El 29 de enero de este año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) autorizó el uso de emergencia del Molnupiravir para tratar el covid-19 bajo ciertas condiciones.



El Invima anunció que la autorización es para tratar la enfermedad leve o moderada en pacientes adultos con un diagnóstico confirmado por una prueba PCR o de antígenos, aquellos que no estén vacunados y además que no hayan presentado covid-19 previamente, o con algún factor de riesgo como obesidad o condición cardíaca grave.



Cabe mencionar que la autoridad sanitaria dejó claro desde un inicio que este medicamento solo se suministrará en el país bajo fórmula médica. En este sentido, la farmacéutica Merck anunció este miércoles que desde el próximo viernes 11 de marzo empezará a comercializar en el país el tratamiento antiviral Molnupiravir para tratar el covid-19.



En diálogo con RCN Mundo el epidemiólogo y representante en Colombia ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los estudios de la covid-19, Carlos Álvarez, aseguró que aunque no tiene mucha información al respecto, ese medicamento "todavía no estaría regulado por el sistema de salud colombiano. No estaría cubierto por el plan de salud".



Inicialmente, el fármaco estará disponible en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras. Sin embargo, la farmacéutica Merck ha dicho que se comercializará en todo el territorio nacional en las principales cadenas de farmacias.



Actualmente, el antiviral oral de Merck ha sido adquirido por los gobiernos en más de 30 países, entre los que se incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Corea, Japón y Tailandia, y en 20 de ellos ya está siendo utilizado como terapia para el tratamiento del covid-19.

