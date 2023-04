Los bebés necesitan muchos cuidados y unos de estos son los relacionados con la piel. A la delicada piel de los bebés no se le puede aplicar cualquier producto. Asimismo, se debe tener precaución con los famosos remedios caseros en casos de quemaduras.

Cuando se trata de cambiar el pañal, lo mejor es bañar al bebé con agua tibia y con un jabón adecuado. Se deben evitar los jabones que tienen ingredientes como sodium lauryl o laureth sulphate (frecuentes en geles y champues) ya que pueden ser demasiado agresivos.

También pueden usar limpiadores más suaves, como los que tienen betaínas o glucósidos (betaine, disodium lauroamphodiacetate o decylglucoside).



Lo clave es secar bien la piel de los bebés y que no quede nada de humedad. Séquelo con una toalla suave dando toques y no frotando la piel. Tenga en cuenta que la gel de ducha y el champú pueden deshidratar la piel del bebé e irritarle los ojos.



Si el bebé tiene la piel enrojecida, puede aplicar una crema con óxido de zinc, que se consiguen bajo el nombre de zinc oxide. Estas cremas son de tipo barrera. No use cremas que contengan petrolatum y paraffinum liquidum, ya que estos ingredientes no dejan que la piel respire. Si ya ha usado crema en la zona del pañal unas horas antes, acuérdese de lavar la crema vieja antes de poner más.



Si está dándole el pecho al bebé no use la crema hidratante sobre sus senos ya que el bebé puede ingerirla.



Con las toallitas húmedas hay que tener cuidado. Estas solo son para cuando se está fuera de casa. Aunque sean cómodas y su publicidad proponga utilizarlas a todas horas, las sustancias de estas toallitas permanecen mucho tiempo en contacto con la piel, aumentando el riesgo de reacciones alérgicas.

El baño de los bebés debe ser con agua tibia. Foto: Archivo particular

Las mejores toallas son las que no tienen perfume y contienen emolientes (aloe, manzanilla). Hay que evitar las que tengan como ingredientes limonene, linalol, citronellol o eugenol. Estas sustancias son fragancias o perfumes innecesarios con bastante potencial alergénico.



A la hora de bañar al bebé puede añadir aceite de almendras y sólo basta con unas gotitas. Este es inodoro y comestible. Además, puede aplicarle un aceite puro sin perfumes añadidos que solo tenga un ingrediente: prunus amygdalus dulcis oil.



Con respecto al sol, no se recomienda usar cremas solares ni exponer directamente a la luz solar hasta los seis meses de vida del bebé. Cuando escoja un protector solar verifique que este tenga un factor de protección muy alto (50+), incluso si la piel del niño no es clara.



Perfumes y agua de colonia: si llevan alcohol pueden deshidratar o irritar la piel, y algunas de sus fragancias pueden provocar alergias.

