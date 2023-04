Una laceración en la piel, puede ocasionar sangrados dependiendo de la profundidad de las heridas. Las cortaduras, pueden ser superficiales (como raspones) o directamente afectar un tejido profundo de la piel, por eso acá le traemos algunos consejos para tratar estas heridas.



Síntomas tras una laceración

Son varios los síntomas que se pueden presentar en el momento de sufrir una herida como:



• Sangrado.



• Problemas posibilidad y sensibilidad.



• Dolor.



Las heridas pueden ser propensas a una infección si no se toman las medidas necesarias para tratar la zona afectada

La piel es uno de los órganos más delicados del cuerpo. Foto: iStock

Prevención y primeros auxilios

Según la Biblioteca Nacional de Medicina Medline Plus, es importante que en el momento de sufrir una cortadura se lave las manos y las desinfecte para poder hacer curación en la zona afectada.



Además, indica que las heridas menores pueden ser tratadas en casa, mientras que si son profundas lo mejor es acudir a un especialista para tratar las laceraciones. De tener un fuerte sangrado, lo mejor es llamar a los servicios de emergencia.



Paso a paso

• Lave la herida con agua y un jabón suave.



• Haga presión para detener el sangrado.



• Aplique un antibacterial para tener húmeda la zona y evitar cicatrices en la piel afectada.



• Tape la herida con una venda o una gasa enrollada que este limpia, de ser una herida muy leve no es necesario cubrirla.



• Si no se ha vacunado contra el tétano en los últimos 5 años, lo mejor es aplicarse la vacuna si la herida es profunda.

Si la piel lastimada no es tratada apropiadamente, es más posible que se generan cicatrices visibles y permanentes. Foto: iStock

Esto es lo que debe evitar

Tenga en cuenta que existen varios mitos y remedios que no son muy convenientes para tratar una herida, acá algunos de ellos.



• No sople o respire sobre la herida.



• De tener un objeto incrustado no lo retire, asiste a un especialista.



• Evite quitar los restos de la herida como pedazos de piel.

