La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre) la cual, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.



Según cifras de la organización, aproximadamente 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.

La OPS explica que la más común es la diabetes tipo 2 que se presenta, normalmente, en adultos y se genera cuando "el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina".



Con esta enfermedad, los problemas en los pies son comunes. Los síntomas de molestia ocurren con el tiempo cuando los niveles altos de azúcar en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos de los pies. El daño a los nervios, llamado neuropatía diabética, puede provocar entumecimiento, hormigueo, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies.



En esta condición, si una persona sufre de alguna herida en el pie, es posible que se infecte y la infección no se cure bien porque los vasos sanguíneos dañados pueden causar un deficiente flujo sanguíneo en los pies.



Tener una infección y un flujo sanguíneo deficiente puede causar gangrena, en la que músculo, la piel y otros tejidos comienzan a morir. Según la página web de MedlinePlus, si una persona tiene gangrena o una úlcera en el pie que no mejora con el tratamiento, es posible que se necesite una amputación, es decir, una cirugía para cortar dedos, el pie o parte de la pierna que resultan dañados. Aunque parece un procedimiento complejo, esto podría salvarle la vida a la persona al evitar que se propague una infección grave.



Para evitar que una herida en el pie se convierta en un problema de salud puede hacer lo siguiente:

Revisarse los pies todos los días.

Lavarse los pies todos los días.

Preguntarle a su médico cómo eliminar callos.

Cortar las uñas de los pies en línea recta.

Use calcetines o pantuflas para proteger los pies.

Proteger sus pies del calor y el frío.

Más noticias de Salud