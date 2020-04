Piden mantener en reserva la identidad de los pacientes de coronvirus

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un llamado a mantener bajo reserva la identidad de los pacientes afectados por la enfermedad covid-19, toda vez que esta está protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales.

Hace algunos días, el superintendente Andrés Barreto emitió un comunicado en el que aseguraba que “es obligatorio mantener la reserva y confidencialidad de las personas que son tratadas médicamente por coronavirus”.



“Publicar en internet o dar a conocer a terceros no autorizados los nombres de los pacientes, por ejemplo, los puede poner en situación de exclusión, discriminación y maltrato”, dijo el superintendente.



El funcionario recalcó que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la discriminación o estigmatización puede hacer que las personas oculten la enfermedad, no consulten al personal médico o, incluso, que no adopten comportamientos saludables.



Barreto recordó que solo pueden conocer o acceder a los datos de los pacientes las personas autorizadas que necesiten los datos para prevenir, tratar o controlar la propagación de la covid-19 y mitigar sus efectos. “Estas personas deben mantener la confidencialidad y reserva de la información”.



“Es crucial abstenerse de divulgar en internet o medios de divulgación masiva información que permita identificar el nombre de los pacientes atendidos por coronavirus, salvo que el acceso a estos datos sea técnicamente restringido y controlable”.



Unidad de Salud