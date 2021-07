Vacunas covid: Pfizer y Moderna amplían ensayos en niños de 5 a 11 años

Según un informe del periódico The New York Times las farmacéuticas Pfizer y Moderna amplían el alcance de sus estudios y ensayos de vacunas covid-19 con niños de 5 a 11 años, esto ante el llamado de urgencia que hizo al respecto la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA.



El regulador urgió a ambas farmacéuticas a ampliar el alcance de las pruebas ante la necesidad de tener mayor evidencia científica sobre posibles efectos secundarios en niños pequeños de estas vacunas de emergencia contra el covid-19.

Según el informe de The New York Times, la FDA pidió a Pfizer y Moderna incluir al menos a 3.000 niños en los ensayos y así avanzar en los estudios que descarten posibles efectos secundarios relacionados con la salud cardíaca.



El reporte da cuenta de los avances de Moderna que tiene un plan para ampliar rápidamente la población de 5 a 11 años en sus pruebas, mientras que Pfizer iría más avanzada en sus estudios y hacia septiembre ya tendría resultados concluyentes del uso de su vacuna en dicha población, e incluso en niños de 2 a 5 años a final de año.



El uso de la vacuna contra covid-19 en niños es un tema de alto interés. Si bien la evidencia muestra que es un rango poblacional con un muy bajo impacto en muertes por covid, es importante para la reactivación académica y social contar con resultados científicos concluyentes sobre el uso de las vacunas actuales de emergencia en los niños.