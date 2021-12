Pfizer pronosticó que la pandemia por el covid-19 se extenderá al menos hasta 2024, año en el que algunos países pasarán a ser endémicos con un número de casos bajo y manejable durante ese mismo periodo de tiempo.



Adicional, la compañía farmacéutica reconoció que su vacuna de doble dosis no estaba resultando efectiva en los estudios realizados para niños con edades entre 2 y 5 años de edad, y que probará ahora añadir una tercera dosis para aumentar esa efectividad.



El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, explicó en una presentación que la compañía espera que algunas regiones sigan viendo niveles pandémicos de casos de la enfermedad durante el próximo año o dos.



Otros países pasarán a ser "endémicos" con un número de casos bajo y manejable durante ese mismo periodo de tiempo. En definitiva, según las previsiones de la farmacéutica, para 2024 la enfermedad debería tornarse endémica en todo el mundo.



"Cuándo y cómo ocurra esto exactamente dependerá de la evolución de la enfermedad, de la eficacia de las vacunas y los tratamientos, y de la distribución equitativa en los lugares donde las tasas de vacunación son bajas", dijo Dolsten. "La aparición de nuevas variantes también podría influir en la forma en que se desarrolle la pandemia".

Los ingresos de Pfizer

Pfizer ha desarrollado su vacuna con la alemana BioNTech y, actualmente, espera que genere unos ingresos de 31.000 millones de dólares el próximo año.



Entre sus previsiones se encuentra fabricar 4.000 millones de vacunas el año que viene. La farmacéutica también tiene una píldora antiviral experimental llamada Paxlovid, que redujo las hospitalizaciones y las muertes en individuos de alto riesgo en casi un 90% en un ensayo clínico.



Se ha calculado que Pfizer dominará un mercado de 20.000 millones de dólares en píldoras para el covid-19 el próximo año, en la medida en que las naciones mas ricas se apresuren a comprar suministros, mientras que los países de menores ingresos tendrán que esperar hasta principios de 2023 para que los fabricantes de medicamentos genéricos produzcan grandes cantidades del mismo, según un estudios.



La demanda de los medicamentos está a punto de superar la oferta a medida que el covid se propaga por todo el mundo y los científicos se preguntan cómo resistirán las vacunas y los tratamientos con anticuerpos contra la variante ómicron y otras que podrían surgir.



El desbalance en compras de medicamentos por parte de países ricos y otros con menores ingresos suscita muchas dudas respecto a la extensión de la pandemia y la propagación del virus.



"La cuestión de la desigualdad en el acceso a los medicamentos para el covid definitivamente esta ante nosotros", dijo John Amuasi, Especialista en salud global y enfermedades infecciosas del Centro Kumasi para la Investigacion Colaborativa en Medicina Tropical, en Ghana

Vacunación en niños

La vacuna de Pfizer está autorizada en Estados Unidos en niños de 5 años o más. Pero según aseguraton el viernes que su estudio en niños de entre 2 y 4 años a los que se les administró dos dosis de 3 microgramos de la vacuna descubrió que no creaba la misma respuesta inmunitaria que una dosis mayor de la vacuna en niños mayores.



La dosis de 3 microgramos sí generó una respuesta inmunitaria similar en los niños de 6 a 24 meses de edad, dijo la empresa. La empresa dijo que ahora probará un ciclo de tres dosis en ambos grupos de edad, así como en niños mayores. Anteriormente había esperado datos de niños de 2 a 4 años este año, pero dijo que no esperaba que el retraso cambiara significativamente los planes para presentar la autorización de uso de emergencia en el segundo trimestre de 2022.



Pfizer y BioNTech también han estado desarrollando una versión de su vacuna adaptada para combatir la variante ómicron de rápida propagación, aunque no han decidido si será necesaria, que espera comenzar un ensayo clínico para la vacuna actualizada en enero.

