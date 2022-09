El laboratorio Pfizer anunció este jueves que ha acordado suministrar hasta seis millones de tratamientos de su fármaco Paxlovid, un antiviral oral contra la covid-19, a la organización no gubernamental Fondo Mundial para mejorar su acceso equitativo en los países de baja y media renta.



Paxlovid, que reduce significativamente la probabilidad de hospitalización o muerte de alguien con alto riesgo de desarrollar covid grave, estará disponible para que parte de los 132 países en esa categoría de renta lo puedan comprar a un precio con el que la farmacéutica no obtiene beneficios.



La compañía espera que las dosis empiecen a enviarse este mismo año, dependiendo de la aprobación o autorización regulatoria de las autoridades locales y de la demanda de los países, y de las asignaciones determinadas por el Fondo Mundial.



El Fondo Mundial, que destina la mayoría de sus proyectos a lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, hará disponibles los fármacos a través de su mecanismo de respuesta a la covid-19 (C19RM), que ha permitido a esos países acceder a pruebas, tratamientos, equipamiento protector y otros productos para la salud.



Pfizer dijo estar comprometido con lograr un acceso equitativo a Paxlovid, para lo que está implementando una estrategia que a principios de año se anotó otro acuerdo similar, con UNICEF, para suministrar cuatro millones de tratamientos a países de baja y media renta a principios de este año.



Asimismo, la empresa dijo que tiene un acuerdo voluntario de licencia con la Medicines Patent Pool (MPP), una organización que fomenta la producción de vacunas en países de bajos ingresos, para permitir el desarrollo y distribución de versiones genéricas de Paxlovid.



El principal ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, consideró importante mejorar el acceso al antiviral oral como una opción de tratamiento seguro y efectiva para los pacientes de alto riesgo en todo el mundo, y describió el acuerdo con el Fondo Mundial como un "paso clave" para conseguirlo en los países de baja y media renta

