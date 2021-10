Expertos hablan sobre la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19  

La semana pasada el Ministerio de Salud anunció que se ofrecerá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 a mayores de 70 años y personas con inmunodepresión.



A raíz de esta situación la Academia Nacional de Medicina de Colombia programó el foro titulado´Tercera dosis de vacuna anti-covid-19´ en el que, mediante la participación de expertos, se expuso el panorama general de lo que se pretende con estas inoculaciones de refuerzo.



El doctor Diego Rosselli, de la Universidad Javeriana, mencionó que el estado actual de la pandemia en Suramérica​​ es favorable. Colombia superó la fase más crítica de la pandemia y desde mediados de julio reporta un descenso progresivo en fallecimientos e infecciones.



El mortal tercer pico fue detonado por la variante "mu" y esa significativa variación de las proyecciones sobre los siguientes picos del virus podría deberse al acelerado ritmo de vacunación que se ha desencadenado en los últimos meses.



“El Plan Nacional de Vacunación arrancó relativamente tarde en comparación a un contexto internacional, el ritmo que se había establecido en llegar a 200.000 vacunas diarias tomó su tiempo en lograrse, pero desde entonces se mantuvo muy por encima durante un par de meses y luego ha estado alrededor de ese promedio, situación que nos haría pensar que se lograría la meta del 70% de la población vacunada para final de año” dijo Roselli.



En este orden de ideas, la doctora Carolina Ramírez del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, destacó la importancia de evaluar la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de los medicamentos biológicos para generar respuestas inmunes y, con ello, verificar la efectividad de una tercera dosis de las vacunas contra el covid-19.



“Sabemos poco sobre el papel de las Células T en la protección y casi no hay información disponible sobre la inmunidad mucosal o memoria inmunitaria. Es importante evaluar la inmunogenicidad en estudios longitudinales, relevante para la protección sostenida de las vacunas. Esto determinará la necesidad de la tercera o más dosis de la vacuna” explicó Ramírez.



La doctora Lucy Gabriela Delgado de la Universidad Nacional, mencionó que son escasos los estudios acerca de la respuesta inmune celular frente a covid-19 y propuso que se deben generar estrategias de seguimiento y evaluación más allá de la efectividad o el desenlace clínico y los mecanismos de acción a largo plazo.



También dijo que hay una aparente diferencia en la respuesta inmune celular por grupos de edad “lo que se ha encontrado es que existen condiciones fisiológicas de inmunosupresión en menores de 5 años, mayores de 60 y mujeres embarazadas, se espera que tengan una respuesta en su fenotipo para que se tomen decisiones sobre la aplicación de la tercera dosis. La duración de respuesta inmune se ve afectada por condiciones naturales, no es tan duradera y no tiene la misma potencia en estos grupos, por eso se recomienda” puntualizó.



Finalmente, el doctor Leonardo Arregocés, Director de Medicamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, aseguro que los esquemas sugeridos para empezar la aplicación de tercera dosis en la población es la siguiente:



1. 70 años o más recibirá una tercera dosis posterior a la aplicación de la segunda.

2. En población de 12 años o más con inmunosupresión recibirá tercera dosis 30 días después de la aplicación de la segunda.



Esta decisión que tomó el Ministerio de Salud está basada en evidencia científica que posteriormente se discute con las sociedades científicas y luego se lleva al Comité Asesor de Vacunas.



“Actualmente está en evaluación que otros grupos de la población se beneficien de una tercera dosis, precisando el cuándo y con qué plataforma de vacunas” concluyó Arregocés.

