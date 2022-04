Con el anuncio realizado por el presidente de la República, Iván Duque, de retirar la obligatoriedad del uso del tapabocas en los municipios con 70 % de coberturas de esquema completo y 40 % de refuerzos, también se han estipulado nuevas normativas sobre el ingreso de viajeros al país.



(De su interés: Tapabocas: lo que debe saber del fin de su uso en espacios cerrados )



Al respecto, Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, explicó que la medida de emergencia sanitaria se mantiene teniendo en cuenta dos puntos.



(Además: Carné de vacunación covid-19: ¿qué cambiará a partir de mayo?)

El primero, por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener este estatus de "emergencia" y, segundo, apenas van seis semanas de cifras en descenso, tanto en contagio como mortalidad por lo que resulta necesario esperar un tiempo más para definir la condición epidemiológica del país.



Al respecto, el jefe de cartera mencionó que la extensión de esta Emergencia Sanitaria se considera una "nueva emergencia como de transición”.



En cuanto a quienes deseen ingresar a Colombia, el ministro destacó que todos los viajeros internacionales deben tener carné de vacunación con esquema completo.



(Lea también: Tapabocas no será necesario en espacios cerrados: estas son las excepciones)



Sin embargo, destacó que “ampliamos la medida para personas no vacunadas que podrán entrar a Colombia”. Para ello, deberán presentar una prueba PCR no mayor a 72 o una prueba de antígenos no mayor a 48 horas.



“Sentimos que con la alta cobertura que tenemos y la alta inmunidad, obviamente toda llegada de países donde hay afectación es riesgo, pero ya hay un avance de inmunidad en los colombianos que nos protege y nos permite tener actividad económica y social que nos ha permitido una recuperación importante”, precisó.



Por otra parte, dijo que los colombianos han sido juiciosos con el uso del tapabocas. “Debemos entrar en una lógica de un uso inteligente y racional del tapabocas”, detalló, haciendo énfasis en que el tapabocas llegó para quedarse, especialmente como una medida de prevención ante una enfermedad respiratoria.

Sobre el carné de vacunación

Sobre los anuncios de este lunes también se dio a conocer que a partir del 1° de mayo se derogará el decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo.



"Se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso de bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, centros comerciales, bibliotecas, museos y eventos masivos", dijo el mandatario.



(Le puede interesar: La OMS recomienda el antiviral de Pfizer para el covid-19)



También se derogarán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que atañen a los servicios de salud.



De igual forma, se derogará la estrategia PRASS, que es el programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, el cual se basa en el rastreo y aislamiento de los contactos de los casos probables o sospechosos de covid-19.

Más noticias de Salud

-La OPS advierte que la pandemia continúa, pero deja a cada país su manejo



-Cuarta semana de disminución de casos y muertes por covid-19 en el mundo