El Instituto Nacional de Salud (INS) compartió una nueva actualización sobre las variantes del covid-19 que circulan en Colombia. De acuerdo con el reporte, en el país están presentes distintas cepas de ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de ómicron BQ.1.x (34.6%), conocida como "Perro del infierno".



Hasta hace algunos días, la variante denominada BQ.1 de ómicron ya se había detectado en 65 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al ser un tema en estudio, las entidades sanitarias continúan analizando qué tan potente puede llegar a ser o en qué porcentaje podría evadir las vacunas.



Sin embargo, la OMS ha aclarado que "la protección de las vacunas (tanto el índice como las vacunas bivalentes introducidas recientemente) contra la infección puede reducirse, pero no se prevé un impacto importante en la protección contra la enfermedad grave”.



Lo cierto es que BQ.1 no provocará mayores síntomas de los que ya genera ómicron y, al no ser una variante sino un sublinaje de una variante, su impacto será mucho menor.



Si bien en el país, la variante alcanzó 34,6 % de los nuevos contagios los síntomas continuarán siendo tos, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del gusto y el olfato, dolor de garganta, náuseas, congestión nasal, entre otros, como se lee en la página de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Las autoridades sanitarias han sido enfáticas en aclarar que, por el momento, no existen indicios de que alguno de estos linajes se relacione con una mayor gravedad de los casos.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la aparición de estas subvariantes y sublinajes es normal, ya que “todos los virus cambian con el paso del tiempo, y también lo hace el Sars-CoV-2, el virus causante del covid-19. Además, la mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus”.



Al respecto, Mauricio Rodríguez, Vocero de Atención de Emergencias de la Universidad Autónoma de México, señaló para la agencia AFP que no se trata de una variante que pueda ocasionar un escenario catastrófico a pesar de su "nombre".



“No estamos frente a un virus nuevo; estamos frente a variaciones de la misma ómicron que, a su vez, son variaciones del virus original de Wuhan. Las vacunas siguen siendo efectivas contra estas subvariantes de ómicron”, dijo a la AFP.

#ÚltimaActualización Reporte de #VigilanciaGenómicaINS Se observa en el último reporte que siguen circulando en Colombia distintas variantes de Ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de Ómicron BQ.1.x (34.6%). pic.twitter.com/UoTb5nINlt — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) November 22, 2022

Vale aclara que "Perro del Infierno", solo es un nombre difundido en redes y replicado por algunos expertos, pero la OMS -encargada de asignar la nomenclatura- no la ha bautizado así.



“En este momento no hay datos epidemiológicos que sugieran un aumento en la gravedad de la enfermedad. Queda por establecer el impacto de los cambios inmunológicos observados en el escape de la vacuna”, aclaró la autoridad sanitaria en un comunicado.





