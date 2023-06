La periodontitis es una enfermedad bucal, es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos que soportan los dientes, según detalla el portal especializado MedlinePlus.



Según explican, la periodontitis se presenta cuando no se trata la gingivitis, que es una irritación e inflamación leve de las encías.

Sin embargo, no tratar esta enfermedad puede resultar en pérdida de los dientes y afectar la estética de la sonrisa. “Si no se la trata, puede destruir el hueso en el que se apoyan los dientes. Esto puede causar que los dientes se aflojen o se caigan”, afirmaron desde Mayo Clinic.



“Cerca del 94 % de las personas podrían tener problemas en sus encías y los tejidos que soportan y sostienen los dientes y no lo saben”, explicó en un video en redes el odontólogo Julián Cuadros, especialista y periodoncia e implantología de la clínica Boka, en Cúcuta.



Además, destacó que la periodontitis “es la enfermedad oral que más causa pérdida de dientes junto a la caries dental”. Desde MedlinePlus también señalan que esta “es la causa principal de la caída de los dientes en los adultos”.



La infección en las encías se forma por la placa y el sarro que se acumulan en la base de los dientes, que tienen bacterias. Entre más tiempo permanezcan en los dientes, más daño puede hacer”, señala Mayo Clinic.



“La inflamación a raíz de esta acumulación hace que entre la encía y los dientes se formen "bolsas" o huecos anormales. Estas bolsas se llenan de sarro, placa y bacterias”, explicaron en el portal de MedlinePlus.

Los síntomas de la periodontitis

Es una inflamación de las encías que debilita los tejidos que sostienen los dientes. Foto: iStock

Mayo Clinic señala que los síntomas de la periodontitis son:



-Encías inflamadas o hinchadas.

-Encías de color rojo brillante, rojo oscuro o violeta oscuro.

-Encías sensibles al tacto.

-Encías que sangran fácilmente.

-Color rosa en el cepillo de dientes después de cepillarse.

-Escupir sangre al cepillarse los dientes o al usar el hilo dental.

-Mal aliento que no desaparece.

-Pus entre los dientes y las encías.

-Dientes flojos o pérdida de dientes.

-Dolor al masticar.

-Nuevos espacios que se crean entre los dientes similares a triángulos negros.

-Encías que se retraen, lo que hace que los dientes se vean más largos de lo normal, conocido como encías que se reabsorben.

-Cambio en la manera en que se unen los dientes al morder.

¿Cómo prevenirlo?

El doctor Cuadros asegura que para prevenir la periodontitis es necesario realizar dos controles anuales, cada 6 meses. Los portales consultados también indican que es necesario tener una adecuada higiene oral, cepillándose los dientes durante mínimo 2 minutos dos veces al día y usando hilo dental una vez al día.



“Las secuelas que nos deja la periodontitis nos puede afectar tanto la estética como la función. Una de las secuelas más frecuentes son los dientes anteriores en forma de abanico y la pérdida de dientes”, recalcó el doctor Cuadros.

El cepillado al menos dos veces al día por dos minutos le ayudará a prevenirlo. Foto: iStock

¿Y el tratamiento?

Los riesgos de sufrir esta enfermedad aumentan en personas con malos hábitos alimenticios, que fuman, consumen drogas o vapean. También, si padece enfermedades como diabetes, artritis reumatoide o enfermedad de Crohn, u otras afecciones que comprometen el sistema inmunológico como VIH, leucemia o afrontan tratamientos contra el cáncer.



“Estos tratamientos idealmente se deben afrontar de forma interdisciplinaria, con especialidades como ortodoncia y rehabilitación podemos devolver al paciente estética y función”, concluye Cuadros.

