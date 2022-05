La pera, es una fruta rica en vitaminas que favorece una dieta sana y equilibrada. Su consumo es aconsejable para todas las etapas de la vida por sus múltiples propiedades nutricionales.



(Siga leyendo: Las dietas saludables pueden prevenir once millones de muertes al año)



Además, estos alimentos son ricos en sales minerales y en vitaminas C y A. De acuerdo con expertos, la vitamina A es necesaria para el buen funcionamiento de la vista, para el crecimiento óseo y para el mantenimiento de los tejidos. Mientras que la vitamina C sirve como antioxidante y su carencia puede derivar en la manifestación del escorbuto.



(Además: Estudio determina las propiedades nutricionales del tomate de árbol)

Esta fruta contiene 41 calorías por cada 100 gramos. El nivel de azúcar depende de la variedad de la pera, pero se estima que contiene entre un 12 y un 16 por ciento. Por lo que se sabe que aporta gran cantidad de carbohidratos. Se debe tener en cuenta que una pera contiene aproximadamente 7 miligramos de este nutrimento que equivale al 10% de la recomendación diaria de consumo.



(De su interés: La ingesta de aguacate está asociada con un menor riesgo cardiovascular)



Por otro lado, este alimento, también contienen otros fitonutrimentos y sustancias bioactivas que actúan como antioxidantes y que están asociadas al color, al sabor, a la astringencia y a la acidez de la fruta.



Todos estos componentes actúan como poderosos antioxidantes y ayudan a fortalecer los tejidos, la piel, las membranas interiores y exteriores, el pelo y los huesos. Según especialistas, se trata de una fruta que hace a los niños más resistentes a las enfermedades infecciosas que pueden atacarlos, ya sea agudas como gripes, influenzas y enfermedades diarreicas, entre otras.



(Lea también: La realidad sobre las dietas que prometen desintoxicar el organismo)



Finalmente, cabe destacar que es una gran fuente de potasio, que tiene una función importante en la hidratación corporal, que se mantiene mientras su relación con el sodio sea la adecuada. Ello se logra cuando el consumo de frutas y verduras ricas en agua y potasio es suficiente.

Más noticias de Salud

-¿Por qué consumir alimentos ultraprocesados podrían afectar la memoria?







-Todo lo que debe saber sobre los carbohidratos y su importancia en la dieta