Halloween y dulces: combinación de cuidado para la salud de los niños

No obstante ser una tradición milenaria, la noche de Halloween puede conllevar serios riesgos para la salud de los pequeños por el excesivo consumo de dulces, sobre todo si no se tiene claridad acerca de su origen, características de fabricación, contenidos y fechas de vencimiento, explica la pediatra Clemencia Mayor.

“Es una fiesta nocturna en la que se piensa que nada puede pasar; sin embargo, es muy importante que cualquier cosa que vayan a consumir los niños sea bajo la estricta supervisión de sus padres o de personas adultas, quienes, a su vez, no deben dejar a los menores solos”, dice la pediatra.



Esta recomendación general sirve de excusa para aclarar algunos asuntos con respecto al consumo de dulces.

Moderar el azúcar

Los dulces son hechos con glucosa; si bien esta es combustible para las neuronas y brinda energía, es claro, según la nutricionista Nohora Bayona, que su ingesta debe controlarse porque puede causar desequilibrios en el cuerpo y promover el desarrollo de la peligrosa obesidad infantil.



Para Bayona, los niños no deberían consumir más de 15 o 20 gramos de glucosa al día, pues la mayoría de los azúcares de los dulces no nutren, y por eso se denominan calorías vacías, lo que exige restringir su consumo.



El exceso, dice Bayona, tiende a convertirse en grasa en el cuerpo, con los riesgos que ello implica. Pero, como se trata de una fiesta, es importante que ese día los niños que van a consumir dulces en la noche lo hagan con moderación (solo algunos), durante el día no consuman ningún tipo de azúcar agregado y se limiten a la ingesta de carbohidratos.



“Se trata de una licencia por un solo día, y en el caso de niños con problemas de diabetes, sobrepeso o trastornos metabólicos, los dulces no deben consumirse de ninguna manera, y se deben buscar otras alternativas”, apunta la experta.

Caries

La odontóloga Lilibeth Riaño insiste en que los azucares por sí solos no causan caries, pero sí favorecen su aparición cuando no hay unas buenas prácticas de limpieza. Y añade que el azúcar en la boca se convierte en ácido, favorece la formación de placa y el crecimiento bacteriano, que daña las capas externas de los dientes.



Según algunos estudios, los niños que consumen dulces de manera permanente incrementan en un 55 por ciento las lesiones dentales.

Cólicos y mal de estómago

Muchas golosinas de las que se reparten durante la noche de las brujas están hechas, además de azúcar, con grasas y otros elementos como colorantes, saborizantes y preservantes, que no deben formar parte de una dieta saludable y al ser consumidos pueden irritar el estómago y el intestino de los niños, produciendo cólicos e, incluso, diarrea y vómito.



El pediatra Vladimir Muñoz señala que es necesaria la moderación y no permitirles a los niños la ingesta de elementos desconocidos, por nuevos y llamativos que parezcan.

Producen parásitos

El pediatra indica que es común escuchar a las mamás decir que los dulces favorecen la infestación de parásitos intestinales, lo que debe interpretarse de diferente manera porque si bien el azúcar y los dulces por sí mismos no producen esta condición, lo cierto es que al manipular los caramelos y golosinas con las manos sin las suficientes condiciones de aseo sí favorecen la transmisión de parásitos y bacterias por vía oral.



En este sentido, Muñoz insiste en la necesidad de inculcar el lavado de manos desde muy pequeños.

No en menores de 2 años

Aunque el gusto por el dulce no respeta edad, Nohora Bayona sostiene que a los menores de 2 años se les debe impedir completamente el consumo de estos elementos en la noche de Halloween.



Aparte del peligro que conlleva un dulce que puede atorarse en la garganta, también es importante saber que la excesiva cantidad de azúcares en un organismo menor puede causar desequilibrios metabólicos significativos, así sea por un día. En el caso de los niños, dice Bayona, es preferible buscar alternativas que puedan distraer, pero sin generar problemas.

Algunas recomendaciones

Coma antes de salir. Proporcionarle al niño alimentos saludables en cantidad suficiente antes de salir a pedir dulces hará que los niños limiten el consumo y no se antojen de destapar todo lo que recogen. Los adultos deben dar ejemplo. Límites. Ponga límites frente al consumo de dulces. Antes de empezar a recoger, defina la cantidad máxima de dulces que puede consumir y manténgase firme en eso. Insista en que los demás se deben guardar. Revise. Características de los dulces, envolturas, origen, fechas de expiración deben verificarse. Aleje de los niños todos los productos que le parezcan dudosos o no le generen confianza. Deshágase de todos los que no tienen envoltura. Hidratación. Lleve consigo recipientes con agua limpia y ofrézcales a los niños de manera frecuente. El agua hará que los niños limiten la ingesta. Camine. Ya que el objetivo es recoger dulces, hágalo caminando a paso rápido con la intención de que esta actividad, además de grata, también sirva de ejercicio.

