Pediatras rechazan columna sobre la lactancia materna

El Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y el Comité de Lactancia Materna rechazaron las afirmaciones de Paola Ochoa, en una columna publicada en este diario, sobre la lactancia materna, que ha sido cuestionada por distintos sectores médicos y científicos.



“Rechazamos de manera categórica las aseveraciones realizadas sin fundamento científico, las cuales atentan contra la salud pública y van en contravía con las disposiciones de entes nacionales e internacionales como el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el Consejo Internacional de Lactancia Materna’, dijo la asociación en un comunicado.



Además, el grupo de especialistas reiteró que a la fecha “no existe evidencia científica que demuestre que los sucedáneos de leche materna tengan beneficios superiores para la salud infantil comparados con la lactancia materna”.



En la columna 'Sin tetas no hay paraíso', Paola Ochoa hacía referencia a que "varios estudios internacionales han demostrado que la leche de fórmula sirve para que los bebés crezcan mucho más rápido en peso y talla"



La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), regional Bogotá, también ratificó que la leche materna —al tenor de la evidencia científica— es el mejor alimento para los niños y en los primeros 6 meses suple de manera absoluta todos los requerimientos nutricionales, por lo que desestima las voces que sugieren remplazarla por fórmulas industriales.



"La leche materna no es solo nutrición, es un tejido vivo, un conjunto de nutrientes y componentes esenciales bioactivos que facilitan la transición de la vida intrauterina a la extrauterina, promoviendo el crecimiento posterior al recién nacido", puntualizó el comunicado.



Beneficios para el bebé



- Contiene todos los nutrientes que los niños y las niñas necesitan para su crecimiento.



- Contiene anticuerpos (defensas) que protegen frente a enfermedades infecciosas.



- Protege frente a posibles enfermedades futuras como obesidad, asma o alergia.



- Es fácil de digerir.



- Protege frente a la desnutrición aguda.



- Disminuye el riesgo de muerte súbita.



- Favorece el desarrollo intelectual.



Beneficios para la madre



- Ayuda al vínculo emocional madre e hijo.



- A largo plazo reduce el riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario.



- Menor riesgo de tener depresión posparto y anemia



- Aumenta su autoestima y confianza.



- No se fabrica, no se envasa ni se transporta, evitando así la contaminación con el medioambiente.



- Se pierde el peso ganado durante el embarazo con una mayor facilidad.



- Es gratuita y se presenta a la temperatura ideal, higiénica y a punto de consumir.



- No existen estudios que reporten un beneficio de las fórmulas infantiles en el aumento de talla al compararlo con lactancia materna.



- Las fórmulas infantiles son “parecidas”, pero nunca ofrecerán todos los beneficios de la leche materna, ni son mejores.



- Los beneficios de la lactancia materna están claros, para todos los niños, sin importar su procedencia, se benefician de ella todos, sin importar si viven en un país pobre o subdesarrollado.



