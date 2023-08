El pasado junio, la Clínica El Rosario de Medellín cerró los servicios de atención del parto, cuidado básico neonatal, cuidado intermedio neonatal y cuidado intensivo neonatal. Tan solo un mes después, una situación similar sucedió en Cali, en la Clínica Farallones. Y hoy, 3 de agosto, el Hospital Infantil Concejo de Medellín también tomó la determinación de cerrar su servicio de pediatría.



Los tres no son casos aislados, sino que responden a una tendencia: cada vez se están cerrando más unidades pediátricas en Colombia, según señala el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped).

La organización envió un derecho de petición al Ministerio de Salud alertando de esta problemática y pidiendo que se tomen medidas para frenar la caída en el número de espacios diseñados y preparados para atender neonatos y niños en Colombia. De acuerdo con Sicolped, desde hace al menos 10 años la caída en la cantidad de servicios pediátricos ha sido sostenida y esta problemática responde, según ellos, a que estos servicios no son rentables para las IPS y por eso terminan cerrándolos.

“La reducción en las camas y servicios de pediatría conlleva a la presentación de diferentes barreras para la atención integral y oportuna a los pacientes, incluyendo geográficas y económicas, violación de su derecho a la libre escogencia: además de acciones de atención no segura para los niños como hacinamiento en los servicios de urgencias y hospitalización, demoras en las atenciones en urgencias y en la asignación de citas por consulta externa y atención por profesionales que no son pediatras”, señala el comunicado.

Diocel Lancheros, presidente de Sicolped, le explicó a EL TIEMPO que la forma en la cual está diseñada el sistema de salud colombiano ha llevado a que las IPS se decanten por quitar sus servicios pediátricos, esto, según el médico, porque este tipo de unidades no son muy costosas (porque los niños requieren normalmente pocos medicamentos) y además no se obtiene un gran beneficio lucrativo para las empresas prestadoras de servicios de salud. De hecho, en muchos casos, las unidades pediátricas dan pérdidas económicas, en vez de ganancias, asegura Sicolped.

Carta enviada por el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped) al ministerio de Salud. Foto: Sicolped

“El bajo costo de los de medicamentos, en exámenes y en procedimientos hace que no sea rentable. En los niños no se hace tanto volumen de procedimientos como en los adultos, proporcionalmente, porque no requieren tantas intervenciones cardiovasculares como los adultos, el cáncer es menos frecuente en niños”, señala Lancheros.

Además, el médico enfatiza en que la caída en los nacimientos en Colombia no ha sido un factor que haya disminuido la demanda, sino que lo que ha pasado es que los pacientes que antes atendían en servicios de pediatría especializados ahora han pasado a otras áreas clínicas.

De acuerdo con el pediatra, esto lo que está generando es que los niños “terminen hacinados” en Unidades de Urgencia, o en espacios que no están diseñados para su correcto tratamiento. Allí es clave señalar que las unidades pediátricas prestan distintos servicios, es decir, aunque algunas tienen atención a neonatos y atención de parto, otras pueden tener algunos más específicos como cuidado intensivo neonatal.

Lancheros asegura que el gobierno debería considerar tomar medidas para resolver esta problemática a través de la reforma de la salud. “En las grandes ciudades los servicios no se cierran porque haya falta de pacientes. Que sepamos ninguna de las unidades los han cerrado por falta de demanda de paciente. La Clínica Farallones seguía recibiendo un volumen considerable antes de cerrar”, finaliza el médico.

En Medellín también alertaron de la situación

El Sindicato Nacional de Ginecología y Obstetricia 'Sogos' lanzó en los últimos días una alerta ante el cierre de los servicios de maternidad en algunos hospitales de Medellín y el colapso de la red que ha llevado a una atención inoportuna de madres gestantes.

Según el sindicato, en los últimos años se han cerrado los servicios de maternidad en hospitales como el Marco Fidel Suárez de Bello y algunas salas de maternidad en el Hospital San Vicente Fundación.

En la Clínica Las Américas de Medellín ya no se podrá asumir demanda adicional de partos, dado que solo cuentan con una asala para atención de estos procedimientos. Foto: Archivo/EL TIEMPO

A esto se suma el hecho de que la Clínica El Rosario, sede centro, cerrará a partir del 30 de junio su servicio de maternidad. Y a principios de este mes la Clínica Las Américas anunció que no está en la capacidad de asumir la demanda adicional que está presentando puesto que solo cuentan con una sala de partos.

El sindicato afirmó que debido al cierre no se puede atender pacientes con partos de alto riesgo, no se pueden realizar cesáreas, ni se puede adelantar cirugías de embarazos ectópicos; así como atenciones quirúrgicas por abortos ni cirugías de ginecología.

La situación es crítica, sobre todo, para las pacientes del régimen subsidiado que son atendidas por Metrosalud. En su momento, la entidad afirmó que los casos que ameritan procedimientos quirúrgicos serían trasladados a otra IPS de la ciudad como el Hospital General.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

SEBASTIÁN CARVAJAL | CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN