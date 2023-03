Paulina Rodríguez, bailarina de 13 años de edad, nació con microtia en la oreja derecha -un defecto de malformación en la oreja que la hace ver muy pequeña y que cierra el conducto de la audición- con un diagnóstico de hipoacusia conductiva unilateral con audición irrestricta colateral.



Es decir, con el paso del tiempo, su capacidad auditiva fue disminuyendo.

“Cuando nació Paulina había una pérdida auditiva. En ese momento sabíamos que podía escuchar hasta un 50% por el oído derecho, pero a medida que la niña iba creciendo, la pérdida auditiva aumentaba y logramos identificarlo hasta hace dos años porque empezó a tener problemas de relacionamiento en el colegio y entendimos porque los niños le hablaban y ella no les contestaba porque no los escuchaba. En ese momento, se detectó una pérdida casi que completa del oído derecho”, comenta Gina, su mamá.

Paulina se realizó un implante coclear a los 11 años. Foto: Archivo particular

Sin embargo, para Paulina, eso no sería un impedimento para cumplir su sueño de ser bailarina. Desde los cuatro años la niña empezó a manifestar interés por el baile, el arte y la música.

Arrancó inicialmente en ballet, luego estuvo en jazz y actualmente es bailarina de danza urbana a nivel competitivo. Y todo eso, gracias a que a los 11 años de edad se le realizó un implanmte coclear en el oído derecho, lo que le permitió volver a escuchar.

Los implantes cocleares fueron desarrollados en la década de los 80. Se llaman así porque se instalan en la cóclea o caracol del oído. Allí transforman señales acústicas por eléctricas, para estimular directamente el nervio auditivo. Una parte del aparato va en el oído interno (para lo cual debe ser insertada quirúrgicamente) y la otra (el procesador de sonido) se lleva externamente.

Inicialmente, esta tecnología apuntaba a personas con pérdidas auditivas de severas a profundas. Los nuevos desarrollos proponen a aquellas personas que no han logrado su recuperación con sistemas convencionales, nuevos caminos para superar la barrera del silencio en la población sorda.

La conectividad de los implantes ofrece un beneficio agregado, pues cada dispositivo puede enviar a instituciones de salud datos relevantes sobre su funcionamiento y sobre el estado general de cada usuario.

En Colombia el implante coclear está cubierto por el Sistema Obligatorio de Salud (POS) para todo niño menor de 3 años. Superada esta edad se pasa la solicitud a un comité médico que decidirá cuál es el tratamiento más efectivo para cada caso.

“Bailar me hace sentir muy feliz”, señala Paulina, mientras que su madre reconoce que muchas personas deciden no someterse a un procedimiento quirúrgico por miedo a perder la capacidad auditiva que puedan tener en ese momento. “Hoy la tecnología ha avanzado mucho y estos dispositivos no solamente ayudan en la calidad de la audición sino en la calidad de vida”, dice.

Limitación en la audición, un problema de 7 millones de colombianos

El uso y abuso de aparatos tecnológicos, las enfermedades congénitas e incluso, la pérdida súbita, están llevando a que más personas sufran hoy de pérdida de audición y en entre ellas, las mujeres.

Tanto así, que en este Mes de la Audición, las cifras son preocupantes: una de cada 15 personas en el mundo sufre diferentes niveles de pérdida de oído que requerirán pruebas de diagnóstico, así como planes de rehabilitación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Colombia, alrededor de 7 millones de personas tienen algún tipo de limitación parcial o total para escuchar adecuadamente y la importancia de un diagnóstico oportuno garantiza un tratamiento efectivo.

El desarrollo tecnológico permite contar hoy con alternativas para tratar diversos tipos de hipoacusia como los audífonos, implantes cocleares e implantes osteointegrados, que permiten hacer las actividades diarias, incluso hacer ejercicio, ir a la playa y nadar.

Y esto obedece a causas diversas. Una de ellas es la otoesclerosis: una enfermedad que afecta más a las mujeres, según Lina Rubio, audióloga para la zona norte de América Latina de MED-EL. “Este padecimiento afecta más a las mujeres, aunque no es una regla. Se puede detectar por cambios hormonales, como un embarazo”, afirma.

Lo cierto es que el 50% de la pérdida de audición se puede evitar, ya se trate de hombres o de mujeres. Un gran número de personas afectadas por pérdida de la audición puede mejorarla con medicamentos, cirugía y el uso de audífonos y otros dispositivos.

