Con la llegada de la pandemia por coronavirus miles de personas alrededor del mundo empezaron a sufrir de problemas mentales a causa de la emergencia sanitaria. Trastornos como la ansiedad, el estrés y la depresión fueron los principales síntomas que se presentaron en la población.



(Le puede interesar: Colombia detecta primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido).

Este tipo de patologías ha ocasionado cuadros de insomnio en diferentes personas y han hecho que el tiempo de descanso sea más un martirio que un momento de relajación. Según un estudio realizado por Profamilia a 4 mil personas a finales de 2020, el 75 por ciento de los encuestados afirmó tener problemas de salud mental.



Ahora bien, la solución que han encontrado las personas para poder solventar problemas de sueño, ha sido recurrir a somníferos o a pastillas con el fin de dormir toda la noche.

El problema es que en muchos de esos casos los medicamentos han sido automedicados sin ninguna supervisión médica y están ocasionando peligros para la salud y seguridad de sus consumidores.

Riesgos para la salud

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la dependencia a las pastillas ha generado en algunos pacientes episodios de ‘conductas complejas’ durante el sueño, un trastorno que genera sonambulismo extremo y provoca accidentes fatales a quienes los padecen.



“Algunos ejemplos son el sonambulismo, conducir dormido, cocinar dormido o tomar otras medicinas”, afirmó la FDA en uno de sus informes.



“La FDA ha recibido reportes de personas que han tomado estas medicinas para el insomnio y sufrido una sobredosis accidental, se han caído, se han quemado, se han pegado un tiro o han vagado por la calle en condiciones de frío extremo” agregó el documento.



(También: Por estas razones no debería usar su celular en el baño).

Las conductas complejas ocasionan accidentes fatales. Foto: iStock

Tan solo en Estados Unidos y desde que se empezó a legalizar el uso de somníferos en 1992, se han reportado 66 casos de personas que han tenido conductas complejas, 20 de ellas fallecieron producto del sonambulismo extremo que los llevó a morir en accidentes fatales, luego de tomar pastillas.



“Las conductas complejas durante el sueño pueden presentarse tanto con las dosis más bajas como con las más altas. Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de dosificación de la Guía para el paciente”, acotó el texto.

¿Es malo tomar estas pastillas?

Las conductas complejas tan solo se presentan en muy pocas personas, por lo que siempre es aconsejable acudir a un médico para que le pueda recetar las pastillas con la dosis necesaria para su problema de insomnio.



Ahora bien, no es malo ingerirlas si no ha presentado algunas de las contraindicaciones que ha revelado la FDA. Por ejemplo, seguir despierto o no sentir los efectos de la pasta, luego de haberla tomado, pues es una alarma para dejar de tomar los medicamentos y consultar nuevamente a su prestador de servicio de salud.

