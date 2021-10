Lo que debe saber sobre de la pastilla contra el covid-19 de Merck

El 01 de octubre de 2021, la Farmacéutica Merck anunció que su nueva pastilla para tratar los síntomas de covid-19 será capaz de reducir el riesgo de hospitalización y muerte en aproximadamente un 50%.



Las píldoras son eficaces y relativamente baratas, pero es poco probable que estén disponibles para todos los enfermos de covid, puesto que están diseñadas para tomarse lo antes posible una vez que una persona muestra síntomas del virus, es decir cuando el sistema inmunitario aún no ha desarrollado una defensa.



En el ensayo de Merck, los voluntarios debían haber mostrado síntomas en los últimos cinco días, y algunos investigadores creen que las píldoras deben tomarse incluso antes para que sean más efectivas. Así, las píldoras están destinadas a personas que están enfermas de covid pero que no están en el hospital o que no presentan síntomas graves.



El método para tomar la pastilla es parecido a tomar Tamiflu para la gripa común o un antibiótico para una infección del tracto urinario. Los pacientes tomarán cuatro cápsulas dos veces al día durante cinco días, es decir, 40 píldoras durante el transcurso del tratamiento.



Merck dijo que el medicamento reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte. En la fase 3 del ensayo, el 7% de los voluntarios del grupo que recibió el fármaco fueron hospitalizados y ninguno murió. En el grupo que recibió un placebo, el 14% de los participantes fueron hospitalizados o fallecieron. Sin embargo, la eficacia de la pastilla es menor en un 50% que la de los anticuerpos monoclonales, el cóctel intravenoso de fármacos utilizado para tratar a personas de alto riesgo con covid leve o moderado.



A pesar de esto, la pastilla representa un gran avance en miras de alcanzar la inmunidad colectiva. Merck espera poder producir suficientes pastillas para 10 millones de personas a finales de este año. El gobierno estadounidense ya hizo un pedido de 1,7 millones de tratamientos completos, pero esa cifra no se acerca a la cantidad de píldoras que necesitan todas las personas en Estados Unidos que se enferman por coronavirus.



Por esta razón, en cuanto a la aprobación del medicamento, Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden para el coronavirus, mencionó que “la FDA analizará los datos y, como es característico, de una manera muy eficiente y eficaz, examinará los datos lo más rápido posible y luego de eso se tomará una decisión”.



Para tranquilidad de muchos, se sabe que Pfizer también está desarrollando una píldora similar, al igual que Atea Pharmaceuticals y Roche. Se esperan resultados de sus ensayos clínicos en los próximos meses, pero es poco probable que estén disponibles para su uso antes del próximo año.

