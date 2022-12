En nueve años (entre 2012 y 2021), los partos de mujeres venezolanas crecieron en el país 6.170,5 por ciento, según el informe de ‘Estadísticas vitales’ (cifras definitivas del año 2021) dado a conocer hace unos días por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



De hecho, en este periodo se pasó de 139 nacimientos anuales a 8.716, en una variación que si bien muestra una disminución de este indicador entre los años 2020 y 2021, también deja ver claramente que el último registro se encuentra muy por encima de los promedios de los últimos años.



No sobra decir que al revisar la totalidad de los partos de madres extranjeras en 2021, que fueron 8.828, el 98,7 por ciento corresponden a venezolanas, seguidas, por mujeres provenientes de Brasil, Perú, Aruba y Ecuador, cuya participación porcentual está por debajo del 1 por ciento.



Esta cifra contrasta con la curva histórica de nacimientos en Colombia, que, en los últimos diez años, deja ver una tendencia a la baja al pasar de 676.835 en 2012 a 616.914 en 2021, en una disminución que si bien no es constante se ubica en promedio en el 2 por ciento, es decir, cerca de 12.500 nacimientos menos cada año en dicho periodo.



Al adentrarnos un poco más en el tema de la natalidad nacional se encuentra que el año pasado nacieron más hombres que mujeres: un total de 315.970 (51,2 por ciento) y 3.891 (48,8 por ciento) respectivamente, en una relación en la que por cada 105 hombres que nacen, también nacen 100 mujeres.



Asimismo, es importante saber que la mayoría de los partos (28,4 por ciento) ocurren en mujeres entre 20 y 24, años sin dejar de lado que los embarazos en adolescentes siguen siendo elevados: un 17,5 por ciento. Llama la atención que el 97,3 por ciento de los nacimientos ocurren en instituciones, mientras que en las casas nacieron 15.304 colombianos, una proporción de 2,5 por ciento del total nacional, lo que ha venido disminuyendo en los últimos tiempos.



Al hablar de institucionalidad, hay que decir que aunque Colombia tiene una cobertura en salud de casi el 100 por ciento, 32.882 nacimientos (5,3 por ciento del total) fueron producto de madres que no tuvieron ninguna consulta de control prenatal, en una proporción que si bien ha disminuido, sigue siendo bastante alta, como lo expresa el salubrista Pedro León Cifuentes, quien asegura que esta situación debe corregirse a la menor brevedad por las graves implicaciones que tiene.



En el contexto de la salud pública, Cifuentes también llama la atención respecto a que cerca del 10 por ciento de los nacidos vivos durante el 2021 presentaban un peso inferior a los 2.500 gramos, una condición que según el experto es determinante para el desarrollo normal de los niños. “Falta de controles prenatales y bajo peso al nacer son elementos negativos si se tiene en cuenta la disminución de la natalidad en el país, en razón de que estos niños son sensiblemente vulnerables e incluso pueden engrosar las listas de muertes en la primera infancia”.



Tal vez, los anteriores elementos se relacionan –según Cifuentes– con el hecho de que la mayoría de los partos en el periodo analizado se presentaron en mujeres con una educación que apenas estaba por debajo del nivel de secundaria (34,7 por ciento), de las cuales el 12,1 por ciento apenas tiene educación básica primaria. A lo que hay que agregar que, según el informe del Dane, “entre el año 2020 y el 2021 se evidenció un incremento del 20,7 por ciento en un número de nacimientos de madres con ningún nivel educativo”.



Una de las preocupaciones más importantes que se pueden extraer del informe, y que coincide con el periodo de la pandemia, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, es la exposición de niñas de entre 10 y 17 años a abusos en el interior de sus hogares, lo cual incrementó los nacimientos en este rango de edad.



Mirada a la mortalidad

Ante este informe, Oviedo también manifestó que la pandemia trajo consigo una consecuencia muy importante en términos de fallecimientos como fue el “exceso de mortalidad” asociado al covid-19, configurando esta causa como la primera razón de decesos en el país entre 2020 y 2021, lo que no impide que se destaque también –según el exdirector– que la ausencia de prevención y tratamiento para algunas enfermedades es una de las principales causas de muerte en Colombia, materializada en enfermedades isquémicas del corazón (infartos), que se dispararon entre 2020 y 2021.



Por supuesto, la muerte por enfermedades sigue siendo mayoritaria; sin embargo, de las 363.089 defunciones registradas entre 2020 y 2021, el 4 por ciento fueron homicidios (14.447), consolidada como el primer motivo de muerte por causas externas, seguidas por accidentes de tránsito (7.895) y suicidios (3.047).

Frente a este último (los suicidios), Pedro León Cifuentes afirma que resulta impactante que corresponden al 10 por ciento de las muertes por causas externas, lo que se convierte en un llamado a las autoridades con el fin de definir medidas para contrarrestar esta causa que es a todas luces evitable.

Mortalidad materna

Capítulo aparte merece el análisis de la mortalidad materna, un indicador centinela de la salud pública que en 2021 registró 729 casos que desde el 2016 muestran una tendencia creciente con un importante pico en 2018 y una variación entre 2020 y 2021 del 13 por ciento de aumento en este periodo.



Por último, es importante tener en cuenta que si bien las defunciones fetales muestran un descenso, el 70,7 por ciento de ellas se presentaron en embarazos de menos de dos semanas y el 13,4 por ciento de ellas sucedieron durante un parto instrumentalizado, lo que, para el salubrista Cifuentes, debe convertirse en un punto para analizar de manera prioritaria por las autoridades de salud, si se tiene en cuenta que muchos de estos decesos podrían potencialmente prevenirse con controles natales y perinatales adecuados y regulares, como lo determinan los beneficios del sistema de salud en el país.

