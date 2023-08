“Hasta el día de hoy he atendido 7.400 partos, en 35 años”, cuenta Pacha Pasmo, partera tradicional de Istmina en Chocó. A pesar del reflejo del sol, que rebota en las calles destapadas del caserío donde se encuentra, la mujer se esfuerza por mirar fijamente a la cámara que documenta su proceso en el proyecto Partera Vital, una iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), con el apoyo de la oficina regional de Unfpa para América Latina y el Caribe (Lacro) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Esta mujer, columna vertebral de su comunidad, toma la palabra sobre un tema muy serio. La partería en el Chocó hace parte de su riqueza cultural y territorial, de la diversidad y de los saberes ancestrales que se transmiten de generación en generación. El conocimiento permanece vivo en quienes llevan 30, 40 y hasta 60 años, acompañando y ayudando a las mujeres durante su embarazo, así como recibiendo nuevas vidas todos los días en zonas apartadas donde la institucionalidad no alcanza a llegar.



En esta región del país, donde la razón de la mortalidad materna puede llegar a superar la cifra nacional hasta tres veces, este indicador sería aún más alto si no fuera por el acompañamiento de parteras y parteros en el territorio.



“No en todas partes hay un médico, pero aquí siempre habrá una partera. La unión entre la partería tradicional y el método occidental podría complementarnos, porque hay cosas que nosotras sabemos, que los médicos no saben y viceversa”, manifiesta Pasmo. Del hilo de una idea como esta nació Partera Vital.

Su principal objetivo es fortalecer las rutas de referencia entre los y las parteras tradicionales y las instituciones en el departamento de Chocó y el distrito de Buenaventura. Foto: Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)

El proyecto surgió en 2020, cuando la pandemia por covid-19 condujo a los expertos a encontrar soluciones en la tecnología. Su principal objetivo es fortalecer las rutas de referencia entre los y las parteras tradicionales y las instituciones (incluyendo salud y registro) en el departamento de Chocó y el distrito de Buenaventura.



Cuenta con un prototipo de aplicación web para teléfonos móviles que mejora el registro de gestantes y de hechos vitales; también permite que el sistema de estadística pueda facilitar el registro para los recién nacidos.



Dentro de sus propósitos está que el sistema de salud pueda acompañar a las parteras tradicionales que recibieron estos móviles (inicialmente eran 30) en los seguimientos que hacen a mujeres embarazadas. También ayuda a identificar factores de riesgo y señales de alarma con el fin de prever posibles complicaciones y realizar remisiones oportunas de las gestantes cuando se requiera.



“Nos dimos cuenta de las necesidades tan grandes que tenían las parteras en la región para generar puentes con las instituciones tanto de salud como de estadística y registro”, explica una de las profesionales en Salud Sexual y Reproductiva del Unfpa. El propósito que se trazó la entidad con este proyecto era contribuir con la reducción de la mortalidad y la morbilidad (enfermedad) materna y perinatal en la población afrocolombiana e indígena en el Chocó, y esto está siendo posible a través de la articulación entre la sabiduría ancestral, los servicios de salud y los mecanismos de estadística y registro.



El aplicativo fue desarrollado usando metodologías de mapeo de empatía, con un diseño de servicios y experiencia de usuarios. Así se logró mejorar la comunicación entre los sistemas de salud, de recopilación de datos para las estadísticas vitales y el registro de nacido vivo, lo cual se traduce en la garantía de derechos humanos.

Facebook Twitter Linkedin

El aplicativo fue desarrollado usando metodologías de mapeo de empatía, con un diseño de servicios y experiencia de usuarios. Foto: Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)

Además, con el proyecto existe un reconocimiento implícito de la partería tradicional como patrimonio inmaterial de la nación. Lo que no constituye un dato menor. Del total de partos atendidos por parteras o parteros tradicionales en 2021, el 70,8 por ciento fueron gestantes que se autorreconocieron como indígenas y el 7,38 por ciento como población negra, mulata, afrocolombiana, afrodescendiente, palenquera o raizal.

Es decir, aproximadamente el 79 por ciento de los nacidos vivos atendidos con esta modalidad pertenecían a alguna etnia.



Pero esto no siempre fue posible y hasta ahora empieza a retomar vuelo. En Colombia, el Decreto 2311 de 1938 y el Decreto 1260 de 1970 regularon los actores involucrados en la atención al parto y la certificación del hecho vital.



Se estableció entonces que no se podían prestar los servicios de partería en el territorio a menos de que la partera o partero tuviera un diploma o certificado que acreditara el desarrollo de la labor por las facultades de medicina. En caso de realizar la labor sin licencia, se le impondría una multa. El segundo decreto ordenó que la certificación del nacimiento la otorgara un médico o una enfermera que asistieran el parto.



Este escenario derivó en una progresiva disminución de los registros vitales. De acuerdo con el documento titulado Partería tradicional y su incorporación en las estadísticas vitales de Colombia, publicado por el Unfpa este año, en 2006, de cada 1.000 nacidos vivos, 17 fueron atendidos por parteras, mientras que para 2016 tan solo se atendieron seis.



Se observa, entonces, una reducción de la práctica de partería y el subregistro de las estadísticas que no contemplaban el rol fundamental de las parteras en los territorios, especialmente en los resguardos indígenas y en las comunidades donde es en extremo difícil acceder a los servicios de salud.

Fue hasta 2017 con la Resolución 1077 que el país dio los primeros pasos para integrar al sistema la partería tradicional, al declararla patrimonio inmaterial de la nación.

Esto contribuyó a que el subregistro de nacimientos vitales alcanzara la superficie y a la creación de nuevas organizaciones de parteras en todo el territorio nacional. De ahí que proyectos como Partera Vital continúan siendo trascendentales para las comunidades, junto con entidades como la Asociación de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del departamento del Chocó (Asorediparchocó).



“De 30 municipios, tenemos más de 10 que se quejan porque cuando el niño nace no lo pueden registrar debido a que no hay un certificado de nacido vivo. Todavía existen notarias en las que hay esta dificultad. Con este proyecto, la partera ingresa la información del recién nacido en el aplicativo y esto va directamente a los registros del Dane”, manifestó Manuela Mosquera, directora de Asorediparchocó hace dos años, cuando inició el proyecto.



Desde entonces, Partera Vital ha crecido tanto que a mediados de 2022 el Unfpa en Colombia, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) - que financió el proyecto- y con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) lanzaron la segunda fase del proyecto. También están articuladas la Asociación de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del departamento del Chocó (Asorediparchocó) y la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asopapura en Buenaventura).



Esto, después de que se determinara que las cifras, en efecto, registraban los nacimientos en estos territorios. En 2020, de los 7.699 partos registrados en el departamento, 2.656 fueron atendidos por parteras y parteros tradicionales, representando una atención del 34 por ciento.



Asimismo, en los municipios de Bahía Solano, Juradó y Nuquí del Pacífico norte, de los 329 nacimientos registrados en 2020, 210 fueron atendidos por parteras, es decir, un 64 por ciento de los nacimientos para ese año. La comparación de las cifras con la medicina occidental habla por sí sola: únicamente el 36 por ciento de los nacimientos fueron atendidos por profesionales de la salud.



En esta segunda fase, el Unfpa nuevamente se articuló con Asorediparchocó para continuar fortaleciendo la vinculación entre los y las parteras tradicionales, las instituciones de salud y las bases de estadística y registro.

Y es que en un territorio con una geografía compleja, con pocas dinámicas de seguridad, falta de personal sanitario e infraestructura para la atención de partos y las restricciones e impactos que causó la pandemia por covid-19, el rol de la partería cobra valor social infinito. Se entiende que el oficio de una partera no se reduce a atender los partos. Entre sus múltiples funciones se incluyen la atención prenatal y posnatal, así como una serie de servicios de salud sexual y reproductiva.



Últimamente, se ha vuelto a resaltar la importancia de reconocer esta práctica milenaria a raíz de la reforma de la salud que propuso el gobierno actual. La necesidad de ajustar la atención en salud en zonas periféricas es un asunto con el que coinciden más de un actor en el gremio de la salud. Sin embargo, mientras estos objetivos no se materialicen, el rol de este tipo de proyectos mantiene vivo el impacto de una labor indispensable para las comunidades.



La distinción de la partería tradicional promueve la garantía de derechos a todas las personas, especialmente aquellas con dificultad de acceso a servicios en las regiones y territorios más apartados del Pacífico colombiano.

