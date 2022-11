Quizás ya le haya pasado o conozca de alguien que vivió los efectos de la temida y estigmatizada parálisis del sueño, una condición que más allá de ser producto de fenómenos paranormales o del más allá, tiene una explicación científica y le puede pasar a cualquier persona en ciertos momentos de reposo o descanso.



(Siga leyendo: Ordenan liquidar el Programa de Salud de Comfaguajira).

La parálisis del sueño es entonces un estado que provoca la inmovilidad de los músculos esqueléticos que se produce al inicio del sueño o justo antes de despertar. Mientras está temporalmente inmovilizado, el individuo es muy consciente de su entorno.



Las personas que experimentan el fenómeno a menudo informan estar aterrorizadas por intrusos peligrosos en la habitación, a menudo buscando explicaciones sobrenaturales como fantasmas, demonios e,incluso, abducciones extraterrestres. En cualquier caso, suele ser una experiencia aterradora para quienes la viven por primera vez.



“Los parasomnios son cualquier comportamiento, conducta o sensación anormal que ocurra en la transición de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia, o en distintas etapas del sueño”, comentó Miguel Dávila, neurólogo y médico del sueño,a EL TIEMPO en 2018.



(Le puede interesar: Nacimientos provenientes de niñas y adolescentes aumentaron en 2021).

Facebook Twitter Linkedin

El estrés puede producir este tipo de afectaciones al sueño. Foto: iStock

Para este experto padecer de una parálisis del sueño no produce afectaciones en la salud de quien la experimenta, pero si puede ser una señal de aviso para otros trastornos mayores, como el estrés, hábitos poco saludables, rutinas de descanso paupérrimas o depresiones.



A su vez, el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño (Immis), Reyes Haro Valencia, le dijo a la agencia de noticias Efe que este parasomnio puede verse agravado en personas con traumas, trastornos de ansiedad o que hayan sufrido abuso sexual, así como en aquellas que consumen sustancias estimulantes.

¿Se puede tratar?

Si bien algunos expertos en la ciencia del sueño afirman que esta condición se puede controlar con unos hábitos alimenticios saludables y teniendo una salud mental relativamente estable, no existen tratamientos empíricos comprobados que hayan sido enfocados a la parálisis del sueño.

Facebook Twitter Linkedin

Malo Hábitos del sueño también pueden generar aumento en episodios de parálisis. Foto: iStock

Sin embargo, a mediados de 2021, un estudio publicado por la revista científica ‘Frontiers in Neurology’, dictaminó que en una investigación piloto se pudo determinar que este trastorno podría controlarse mediante una terapia de relajación y meditación.



La terapia fue desarrollada y dirigida originalmente por el doctor Baland Jalal, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y realizado en colaboración con el grupo de trabajo del doctor Giuseppe Plazzi, del Departamento de Ciencias Biomédicas y Neuromotoras de la Universidad de Bolonia/ IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, en Italia.



(Lea también: Gripe aviar: la OMS confirma los dos primeros casos en España).



La investigación involucró a 10 pacientes con narcolepsia, todos los cuales experimentaban parálisis del sueño , en una actividad que consistía en cuatro pasos de acción.



En primer lugar, reevaluación del significado del ataque o recordarse a sí mismos que la experiencia es común, benigna y temporal, y que las alucinaciones son un subproducto típico de los sueños.



En segundo lugar, provocar un distanciamiento psicológico y emocional. Es decir, recordarle al paciente que no hay razón para tener miedo o preocuparse y que el temor y la angustia solo empeorarán el episodio.



Tercero, enfocar su atención hacia adentro en un objeto positivo que involucra las emociones, o dicho de otra manera, traer a colación un recuerdo grato de un ser querido, pareja o momento que lo hizo sentir un instante de felicidad notablemente placentero.



Y finalmente, la relajación muscular. O sea no intentar levantarse del cuadro de parálisis, evitar tensionar los músculos y no controlar la respiración.



(Le puede interesar: Fundación Santa Fe de Bogotá: 50 años cuidando a los colombianos).

¿Qué resultados arrojó el experimento?

Los participantes recibieron instrucciones de llevar un diario durante cuatro semanas para evaluar la aparición, la duración y las emociones de la parálisis del sueño. Antes de someterse al tratamiento, los encuestados informaron sentir y experimentar alucinaciones (66%), despertar del sueño (51%) y presentar el trastorno al intentar dormirse (14%).



A las cuatro semanas, el estudio generó cierto optimismo entre los analistas: "Aunque nuestro estudio solo involucró a un pequeño número de pacientes, podemos ser cautelosamente optimistas sobre su éxito (...) La terapia de meditación y relajación condujo a una caída drástica en el número de veces que los pacientes experimentaron parálisis del sueño, y cuando lo hicieron, tendieron a encontrar las alucinaciones notoriamente aterradoras menos perturbadoras., expresó el doctor Jalal en el texto.



“Experimentar menos de algo tan perturbador como la parálisis del sueño es un paso en el dirección correcta (...) para algunas personas, el miedo que les puede infundir puede ser extremadamente desagradable, e irse a la cama, que debería ser una experiencia relajante, puede llegar a estar lleno de terror. Esto es lo que me motivó a idear esta intervención", concluyó.



(Artículos relacionados: La curiosa razón por la que no debería tomar café e ir de compras, según estudio).

Facebook Twitter Linkedin

Meditar antes de dormir es una gran manera para relajarse y conciliar el sueño con mayor facilidad. Foto: iStock

Más noticias

GW, una marca que apoya la movilidad sostenible

Diabetes: ¿Qué hacer ante una sobredosis de insulina?

Equipos médicos Emit: el modelo que propone la nueva reforma a la salud

Tendencias EL TIEMPO