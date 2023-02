La toronja es una fruta cítrica de piel gruesa y tiene un sabor ácido, amargo y un poco dulce. Su pulpa suele ser de color amarillo o rosa más o menos oscuro. “Se trata de un híbrido de la auténtica pamplemusa y una naranja de China, creada en el siglo XIX en América”, así lo describe el libro ‘El pequeño Larousse Gastronomique’.

Este alimento está compuesto principalmente por agua y tiene un bajo contenido calórico, por lo que puede ser consumido en las dietas para perder peso. Además, según la página web del Gobierno de México, este cítrico es una fuente significativa de vitaminas A, B, C, D, E y minerales como calcio, fósforo, magnesio, cinc, cobre y hierro.



Valor nutricional de la Toronja

Calorías: 26 kcal.



Carbohidratos: 5,4 g.



Fibra: 1,3 g.



Grasas: 0 mg.



Vitamina C: 37 mg.



Potasio: 141 mg.

Las toronjas ayudan a combatir el estreñimiento y padecimientos del sistema urinario. Además, reducen la eliminación de toxinas. Foto: iStock

Según el mismo medio, las toronjas tienen unos beneficios importantes en la salud como por ejemplo: ayudan a combatir el estreñimiento y padecimientos del sistema urinario. Además, reducen la eliminación de toxinas.



Esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C, al igual que otros cítricos. La Fundación Española de la Nutrición (FEN), explicó que la vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones.



La FEN también asegura que este cítrico contiene provitamina A o betacaroteno, que se transforma en Vitamina A en nuestro organismo. Esta es esencial para el cabello, la piel, los huesos, para la visión y también tiene una función antioxidante.

Además, contiene ácido fólico o vitamina B9, los cuales son importantes para la producción de glóbulos rojos y blancos y en la formación de anticuerpos en el sistema inmunológico. Por otro lado, tiene una buena cantidad de potasio, la cual ayuda a la transmisión y generación del impulso nervioso y a la actividad muscular normal, destaca la FEN.



