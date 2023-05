La píldora del día después - o postday- es un método anticonceptivo de emergencia, lo que una mujer puede evitar embarazo no deseado después de haber tenido una relación sexual sin protección, o cuando el método que usan falló, ya sea porque el preservativo se rompió o porque se 'descuadró' con las pastillas o la inyección.



Aunque se le conoce con el nombre de la píldora del día después, esta puede tomarse hasta 72 horas (tres días), después de la relación sexual, pero como recomienda Profamilia en su página web, debe tomarlas lo más pronto posible, pues estas pastillas no son un abortivo.

La pastilla del día siguiente tiene la finalidad de ser solamente un anticonceptivo de respaldo y no debe usarse como método anticonceptivo primario. Foto: iStock

Tenga presente que el uso de este producto no reemplaza los métodos de anticonceptivos, pues la carga hormonal que contiene es capaz de llegar a alterar el ciclo de la ovulación, con lo que este se hace impredecible y puede fallar más fácilmente. Esta píldora tiene una eficacia del 85 %.



Luego de tomarla, algunas mujeres pueden experimentar náuseas, vómito o dolor de cabeza transitorio, sangrado entre períodos menstruales o sangrado menstrual más abundante, entre otros, pero su uso es seguro y tiene pocas contra indicaciones en la mayoría de los casos.



Sobre su impacto en el ciclo menstrual, esto dependerá de si se usó antes de la ovulación, ya que en ese caso lo más probable es que el ciclo menstrual se adelante. En cambio, si se consumió después del ciclo, este se puede retrasar entre 7 y 10 días, como respondió Juan Carlos Vargas, ginecólogo y asesor científico de Profamilia a EL TIEMPO.



Si pasado este tiempo, el periodo aún no llega, la mujer deberá hacerse una prueba de embarazo. Este margen de error ocurre porque es posible que un espermatozoide logre burlar la barrera hormonal que crea la pastilla y alcanzar el óvulo.



La Clínica Mayo señala que si la mujer vomita dentro de las dos horas después de haber tomado la pastilla del día después, debe recurrir a asesoría de un profesional de la salud, quien le indicará si debe o no tomar otra dosis.



La institución de salud también recalca que la pastilla del día después no ofrece protección duradera contra el embarazo, por lo que se debe tener relaciones sexuales con protección a pesar de haberla tomado.

Cómo funciona la píldora del día después

Hay dos tipos de pastillas del día despué, según la Clínica Mayo, unas contienen levonorgestrel (Plan B One-Step) o acetato de ulipristal (ella).



"El levonorgestrel es un medicamento de venta libre, mientras que el acetato de ulipristal solo se vende con receta médica", afirman en su web.



Aquellas que funcionan con levonorgestrel impiden o retrasan la ovulación, lo que dificulta el paso de los espermatozoides hacia el óvulo, evitando la fecundación, de acuerdo con la definición de Profamilia.



O incrementan y vuelven más espeso el moco o flujo del cuello uterino o cérvix, impidiendo la movilidad y el paso de espermatozoides hacia el útero. Sin embargo, si la fecundación del óvulo ya se ha dado, la píldora queda sin efecto.



Cada pastilla tiene una dosis indicada, que depende de su composición. Algunas presentaciones traen solo una pastilla y otras traen dos que se deben consumir al mismo tiempo.



Dentro de los errores más comunes está no tomarla durante las primeras 72 horas o durante los primeros cinco días según la fórmula de la pastilla, es por eso que en caso de que la vaya a usar debe hacerlo lo más rápido posible después de la relación sexual.

