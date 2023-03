La loperamida es un medicamento que se usa para tratar la diarrea. Ayuda a reducir la frecuencia y la cantidad de heces líquidas, haciendo que las evacuaciones sean menos frecuentes y más sólidas. Le contamos.



Este medicamento se utiliza para tratar la diarrea aguda y crónica, incluyendo la diarrea asociada a enfermedades inflamatorias del intestino y a ciertos tratamientos oncológicos.



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la dosis recomendada para adultos es de 4 mg inicialmente, seguida de 2 mg después de cada evacuación líquida, hasta un máximo de 16 mg en 24 horas.

No se recomienda su uso en niños menores de 2 años, y en niños mayores de 2 años la dosis debe ajustarse según el peso corporal y bajo supervisión médica.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que la loperamida no trata la causa de la diarrea, por lo que no se recomienda su uso en diarreas causadas por bacterias o parásitos, ya que puede prolongar la infección.



Además, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el uso excesivo de loperamida puede causar problemas cardíacos y gastrointestinales graves, por lo que no se debe tomar por más de dos días consecutivos, a menos que lo indique un médico.



La loperamida está contraindicada en personas con obstrucción intestinal, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico, hipersensibilidad a la loperamida o a alguno de sus componentes.

Así como en personas que toman ciertos medicamentos, como los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) y los medicamentos que prolongan el intervalo QTc, ya que puede causar problemas cardíacos graves.



Además, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se debe evitar su uso en personas con fiebre, diarrea con sangre o pus, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación, ya que pueden ser indicativos de una infección grave.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

