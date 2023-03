Como mínimo, un 50 % de las personas que ha tenido relaciones sexuales se infectará con el Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de su vida, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.



Existen más de 200 tipos de VPH y entre 10 y 20, en especial la VPH16 y VPH18, son las de mayor riesgo oncogénico con posibilidades de infectar la zona genital: vulva, vagina, cuello uterino, recto, ano, pene y escroto.



¿Cómo se contagia el Virus del Papiloma Humano?

Aunque se le relaciona con las relaciones sexuales, esto no significa que solo hay riesgo si hay penetración, puede contraerse con cualquier contacto, piel con piel en la zona genital o compartiendo juguetes sexuales.



También se transmite por sexo vaginal, anal u oral.

¿Cuáles son los síntomas del VPH?

A pesar de ser un grupo de virus muy común, al ser tan amplio puede ser difícil reconocerlo.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina de Reino Unido, la mayoría de las personas que la padecen no se dan cuenta de que lo poseen y no tienen ningún problema.



Pero a veces el virus puede causar verrugas genitales, que son bultos o crecimientos indoloros alrededor de la vagina, el pene o el ano, lo que arroja pistas.

Visite a su médico si identifica algunas verrugas, pueden ser causadas por el Virus del Papiloma Humano. Foto: iStock

¿Siempre deriva en cáncer?

No, puede quedarse solo verrugas genitales o no hacerse evidente. El cáncer más frecuente generado por el VPH es el de cuello uterino.



Al menos una docena de tipos de VPH pueden provocar a veces cáncer, aunque dos en particular (los tipos 16 y 18) provocan la mayoría de los casos de cáncer. Son los denominados VPH de alto riesgo.



Por ejemplo, en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y salud en el año 2015 “a diario mueren 700 mujeres víctimas del cuello uterino y además tan solo el 40 por ciento de jóvenes entre los 13 y 16 años saben cómo funciona el proceso para comprobar si están contagiadas”.



¿Tiene cura?

La FDA explica que no existe una cura para el virus del papiloma humano (VPH) en sí mismo, pero sí existen tratamientos para los trastornos de salud que el VPH puede causar, tales como verrugas genitales, cambios en el cuello del útero y cáncer cervicouterino.

¿Quién se debe vacunar contra el Virus del Papiloma Humano?

Esta enfermedad afecta en torno al 15-20 por ciento de las mujeres y con mayor prevalencia en jóvenes hasta los 25 años, mencionó Jackie Calleja, ginecólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid al portal Cuidate Plus.



"Paradójicamente se observa un segundo pico de prevalencia de la infección por VPH en mujeres en torno a los 40-45 años, coincidiendo con un periodo en el que tienen nuevos compañeros sexuales o se produce la reactivación infecciones previas, por ejemplo", apunta.



Es por eso que la vacuna es recomendada para las mujeres, ojalá antes de que tengan relaciones sexuales. Por eso se aplica desde la niñez para alcanzar una protección más efectiva.



Todos los estudios hechos demuestran que la vacuna es segura, y su aplicación no representa riesgos mayores para quien la recibe.

¿Cómo se puede prevenir la infección?

Según el doctor Carlos F. Fernández, editor de salud de EL TIEMPO, "la vacuna previene, pero no cura la infección que ya se tiene".



Es por eso que la importancia de la vacuna es tal. Además, de acuerdo con Planned Parenthood, se debe usar preservativos, pues "aunque no ofrezcan una protección perfecta, pueden ayudar a reducir las probabilidades de contraer el VPH".

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO