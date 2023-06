El virus del papiloma humano - VPH- es un grupo de más de 200 virus, que en su mayoría se transmiten por relaciones sexuales, que pueden ser de riesgo bajo o alto.



Según el portal ‘Cancer. gov’, los VPH de bajo riesgo no causan enfermedades, pero sí se pueden presentar verrugas en el área de los genitales, boca, garganta o ano.

Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de Salud y Bienestar de EL TIEMPO

Por otra parte, los de alto riesgo, entre los que se encuentran el VPH16 y el VPH18, pueden causar algunos tipos de cáncer como cuello uterino, la orofaringe, que es la parte posterior de la garganta, que incluye el tercio posterior de la lengua, que incluye el paladar blando, las paredes laterales y posteriores de la garganta y las amígdalas, así como también en el ano, el pene, la vagina y la vulva.



Muchas personas sexualmente activas, entre hombres y mujeres, se infectan con VPH y, según el portal, la mayoría de ellas contraen la infección de alto riesgo. El sistema inmunitario de estos pacientes puede controlar esta afectación, no obstante, cuando esta no es tratada y empeora con el tiempo puede convertirse en cáncer.



(Le puede interesar: Virus del Papiloma Humano: ¿se puede vivir con esta ITS toda la vida?)

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los tipos de VPH causa verrugas en la piel, como en brazos, pecho, manos o pies. Foto: iStock

La Clínica Mayo registra que la enfermedad es diagnosticada por el médico mediante la observación si presenta verrugas. Si no hay presencia de verrugas genitales, el paciente debe someterse a otro tipo de pruebas o exámenes como las siguientes:



- Prueba de solución de ácido acético -vinagre-: En esta se aplica la solución en las zonas posiblemente infectadas por el virus, las cuales después de la aplicación se tornarán blancas.



- Examen de papanicolaou: el médico toma una muestra de células del cuello uterino o de la vagina para que se analicen en el laboratorio. Los análisis de estas muestras pueden revelar si estas pueden ser causantes de cáncer.



- Prueba de ADN: Esta prueba también se realiza mediante una toma de muestra de células del cuello uterino. En esta se puede reconocer el ADN de las variedades del VPH de alto riesgo y que pueden ser las causantes de cáncer genital.



Cuando, tras un examen de papanicolaou se observan resultados anormales, el médico puede requerir un procedimiento llamado colposcopía, mediante el cual se obtiene una visión amplificada del cuello del útero y el profesional podrá extirpar muestras anormales.



(Lea más: El cáncer de cuello uterino, prevenir es la clave)

En cuanto a los tratamientos, es necesario aclarar que este virus no tiene cura, no obstante, en el caso de las verrugas, algunas pueden desaparecer sin tratamiento. Por otro lado, las que son tratadas con medicamentos desaparecen, pero más tarde pueden reaparecer en los mismos lugares o en otros.



La Clínica Mayo afirma que los medicamentos para eliminar las verrugas se aplican directamente en la lesión y debe hacerse prolongadamente para poder ver resultados.



En algunas personas los medicamentos no surten efecto, por lo tanto los médicos sugieren otro tipo de tratamientos, como el congelamiento con nitrógeno líquido, electrocauterización, eliminación quirúrgica y cirugía láser.



Para prevenir las verrugas y el cáncer que ocasiona el VPH existe la vacuna para esta enfermedad. Siempre que evidencie alguna anormalidad en su estado de salud, prefiera asistir a un médico antes que automedicarse.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Herpes genital en mujeres: mitos, síntomas y detalles de la infección

Salud rural en Colombia: habría solo cuatro médicos para 28.000 personas

Seis formas naturales de mejorar el rendimiento sexual de los hombres