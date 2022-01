Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, es uno de los mayores conocedores del sistema de salud colombiano. En entrevista con EL TIEMPO habla sobre el panorama general del sistema, la reactivación de la atención de patologías diferentes al covid-19, el manejo de la pandemia, entre otros temas.



-¿Cómo ve la situación en general del sistema de salud?

Al cierre del año, estable, con nuevos ajustes que significan grandes retos para el 2022. Habiendo pasado la prueba de los picos de covid-19 gracias a los controles establecidos que cumplimos muchos de los ciudadanos y a la vacunación, evidenciamos que, a pesar de la llegada de la variante ómicron, mantenemos un control de la pandemia y estamos atendiendo la carga de atención acumulada de casos generales que no se atendió durante los tiempos de cuarentena y los picos de covid-19.

-Los hospitales siempre han cargado con unas carteras ajustadas, ¿cuál es el estado financiero actual?

Al incrementar la prestación de servicios por las razones expuestas anteriormente, la cartera ha tenido un crecimiento por el mayor volumen de servicios prestados.



Si bien la Superintendencia Nacional de Salud ha liquidado o colocado en vigilancia especial varias EPS, muchas de ellas continúan siendo ineficientes administradoras y se acumula la cartera vencida (mayor a 90 días). Algunas de ellas tendrían que no atender a sus usuarios por uno o dos años para tener la disponibilidad de pago de la deuda antigua.

Así, la enfermedad de cartera morosa que ha afectado a nuestro sistema, que tuvo una leve mejoría el año anterior, vuelve a presentarse con un alto riesgo para el sector prestador y los proveedores.



-El Gobierno planteó un acuerdo de punto final para solucionar esta situación, ¿qué ha pasado con eso?

Por primera vez desde la creación del Sistema de Seguridad Social, un gobierno reconoce el problema de la deuda y establece un mecanismo legal para abordarlo. Hay algunos avances importantes, pero no logró concretarse en su totalidad, no obstante los esfuerzos del ministerio y en especial de la viceministra de Protección Social. De los 6,7 millones que se autorizó al Gobierno Nacional para este mecanismo no se ha ejecutado el total.



-Durante la pandemia, los hospitales han tenido que adaptarse rápidamente a una situación inédita y las respuestas han sido favorables. En términos de servicios derivados del covid-19, ¿cómo está esa cartera?

El pago de cartera por concepto de pago de las atenciones del covid-19 tiene varios componentes; una parte (pago por disponibilidad y apoyo al personal de salud) que se gira directamente desde la Adres ha sido pagada ágilmente, casi que ejemplarmente. Lo que se gira desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (vacunas y pruebas) hasta ahora se empieza a agilizar y a precisar la información sobre lo pagado y lo pendiente.



Finalmente, los pagos por la atención de los pacientes que vienen de las entidades administradoras de los planes de beneficios (EPS y similares) y que vienen por dos modalidades: el giro directo desde la Adres y el pago de las entidades cambia de acuerdo con la capacidad administrativa de la entidad pagadora y cambian de acuerdo con las regiones y se integran al agregado de la cartera mencionada.

Julio César Castellanos Ramírez, director del Hospital Universitario San Ignacio. Foto: Archivo particular

-La pandemia empezó a dar una tregua, los hospitales volvieron a llenarse por cuenta de otras patologías, muchas de ellas represadas, ¿cuál es la situación actual?

Las atenciones que fueron postergadas en las épocas de pico por las restricciones necesarias para atender la emergencia, en otros casos por los temores de los pacientes y en otros por limitaciones de EPS e IPS, generó que en los últimos meses del año se saturaran los servicios de consulta externa y los personas tuviesen que acudir a los servicios de urgencias, desbordándolos y produciendo sobreocupación.



Todo ello ha implicado un esfuerzo adicional de los hospitales, clínicas e IPS ambulatorias para aumentar la capacidad de respuesta en todos los componentes de la cadena de atención.



-¿Qué tanto ha impactado la telemedicina durante la pandemia frente a la congestión hospitalaria?

En general, la telemedicina tiene un impacto positivo porque disminuye el riesgo de contagio, evita el desplazamiento de los pacientes y permite un seguimiento más rápido. La declaratoria de emergencia flexibilizó las condiciones para prestar estos servicios, de lo cual aprendimos a mantener buenos estándares de calidad con nuevas modalidades y canales.



En nuestro caso, que solo realizábamos teleconsulta ocasionalmente, el año pasado, el 16 por ciento de las más de 256.000 consultas que hicimos fueron por la modalidad de telemedicina, lo cual es un gran aporte asistencial y más cuando, como se anotó antes, los servicios habituales de consulta externa y urgencias están saturados.

-Usted es un conocedor del sistema, ¿qué opina frente a las voces que hablan de la necesidad de reformar el sistema de salud?

La reforma debe darse en el sentido de hacer realidad la ley estatutaria de salud, ya tenemos un marco legal de orden superior que debe brindarse a todos los habitantes del territorio, bajo condiciones de autonomía y autorregulación médica.



Una ley sin reglamentar y sin los mecanismos de operación ejecutivos es solo una promesa, bienvenida toda aquella propuesta que la haga factible. En especial las propuestas que nos reconozcan los resultados y logros en salud.

-Todos los componentes de salud hicieron visible su protagonismo durante la pandemia. Frente a las falencias, ¿qué tanto se han compensado?

La pandemia es una situación de emergencia que exigió de todos nuestro apoyo y creatividad, en especial fue clave el cuidado del talento humano en salud para el manejo de su salud mental y física.



Como la pandemia aún sigue, la compensación es la respuesta que estamos logrando ante los incrementos de consulta por enfermedad respiratoria aguda, de consulta externa y de urgencias por toda causa y, por otra parte, el control de la mortalidad, no solo por covid-19, sino por toda causa. El mayor reto presente y futuro es la compensación en salud mental, para continuar viviendo sanos con la pandemia y luego asumir la pospandemia.



-La OMS habla de la necesidad de redefinir los sistemas de salud para adecuarlos a contingencias similares como la del covid-19, ¿cree usted que Colombia está dentro de ese paquete?



Claro que necesitamos adecuar nuestro sistema para manejar mejor las emergencias futuras, y no porque la OMS lo diga, sino porque es evidente y estamos aprendiendo de nuestra experiencia; si bien tenemos unos buenos resultados, ellos pudieron ser más rápidos o con procesos menos complejos, como aún seguimos aprendiendo de ello.



-El ministro dice que el covid-19 llegó para quedarse, ¿cree usted que el país tiene las condiciones para adaptarse a esa premisa?

Debemos crear las condiciones en especial mentales y sociales para ello, no es una opción, es un imperativo, el virus seguirá circulando con diferentes niveles de afectación y alerta, con ello debemos y tenemos que convivir, es evidente que la vacunación y mantener las medidas de bioseguridad son elementos claves para adaptarnos a esta nueva realidad.

El 16 por ciento de las consultas que se realizaron en 2021 en el Hospital San Ignacio fueron de telemedicina. Foto: Archivo Hospital San Ignacio

-¿Cómo califica el manejo de la pandemia por parte de las autoridades?

Considero que las autoridades nacionales hicieron lo mejor que pudieron. Comparaciones iniciales con países pares en cuanto a número de casos, mortalidad, letalidad, reactivación del empleo y vacunación permiten hacer esta afirmación, pero la respuesta final con mayor objetividad se tendrá cuando el covid-19 se vuelva endémico, esto es cuando tengamos superada la emergencia y podamos comparar indicadores de proceso e impacto con otras naciones de mayor e igual nivel de desarrollo.



-Hay un número abultado de precandidatos a la Presidencia, pero no se conoce ninguna propuesta concreta respecto a la salud, ¿se atrevería a hacerles alguna recomendación?

Que lean la ley estatutaria y con sus equipos asesores de salud nos hagan la propuesta para convertirla en realidad. Hay que buscar un sistema más alineado con el usuario, menos complejo, en el cual se recompensen los buenos resultados y se castiguen los malos resultados. No se puede seguir entendiendo el sistema general de seguridad social como un mercado de competencia por el dinero.



-¿Qué les dice a los colombianos frente a la incertidumbre que plantea el covid-19?

Si bien no conocemos el desenlace final de esta pandemia, hay que aplicar ese dicho popular de que ‘mal que no tiene cura, ponerle la cara dura’. Y esa cara dura es vacunarnos, usar el tapabocas, mantener el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y mantener los espacios lo mejor ventilados posible. Debemos dejar de esperar que cambie para ser felices, hay que ser felices con lo que tenemos hoy y podemos disfrutar.



-Dada la evolución actual de la pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones?

Mantener las medidas ya conocidas e intensificar la vacunación, en especial colocar la tercera dosis a los cuatro o seis meses de la segunda de acuerdo con el grupo de edad.

