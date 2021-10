EPS alertan que este año se dispararon servicios y costos del covid-19

El promedio mensual de atenciones por covid-19 y los recursos destinados a estos pacientes han crecido en 60 puntos porcentuales en los primeros cinco meses de este año frente a lo visto en 10 meses del 2020.



De hecho, de enero a mayo, antes de la peor parte del tercer pico de la pandemia, las EPS ya habían ofrecido tantos servicios y destinado tantos recursos como en todo el año pasado.



Así lo indica un estudio de Gestarsalud, gremio de EPS que en el marco de sus 20 años evidencia que los servicios y los recursos destinados a cubrir la pandemia se dispararon, sobre todo por procedimientos en el ámbito hospitalario.



Los datos de Gestarsalud y sus EPS asociadas representan una muestra de 14 millones de afiliados al sistema de salud, lo que le sirve para ser representativo del país, y tuvieron en cuenta entre las atenciones todos los servicios recibidos por pacientes con diagnóstico o sospecha de covid-19, desde las campañas de promoción, prevención y autocuidado, la identificación y seguimiento de casos, hasta el manejo de la enfermedad en casas y hospitales.



Así, se encontró que en los primeros cinco meses del 2021 los pacientes de covid-19 recibieron el 82,46 por ciento de las atenciones prestadas en todo el 2020. En ese sentido, el promedio mensual de atenciones prestadas de enero a mayo del 2021 creció en 61 puntos porcentuales frente a las cifras marzo a diciembre del 2020.



En paralelo, los costos totales generados por servicios y atenciones por covid-19 tuvieron un comportamiento similar. De enero a mayo se usaron el 83,85 por ciento de todos los recursos utilizados en el 2020 y seguramente para el finalizar el 2021 el costo total de la prestación de servicios por covid-19 estará muy por encima del año pasado.



De hecho, los datos ya muestran que cada mes de este año (de enero a mayo) las EPS asociadas en Gestarsalud usaron el 67 por ciento más de los recursos que el promedio mensual del año pasado.



El gremio resalta que estas atenciones “no estaban previstas y por tanto no fueron incluidas en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC-el valor reconocido por cada usuario) asignada por el sistema de salud y, por otra parte, que las llamadas canastas covid solo cubrieron una parte de los servicios prestados este año”.



“En este tiempo, por las orientaciones normativas del Gobierno, se mantuvo el flujo de recursos a las redes de prestación de servicios, tanto para soportar los contratos que venían en marcha como para las atenciones no previstas de los pacientes de covid-19 que asumimos”, explicó Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud.



“Estos datos nos preocupan porque es posible que al terminar el año, entre los compromisos previos adquiridos con las redes y las nuevas atenciones generadas por el peor momento de la pandemia, los costos se dupliquen sin tener el soporte financiero para tal fin. Esto obligaría a tener una metodología de cálculo de la UPC específica para los años en que se presenten este tipo de contingencias. Por ende, la manera de evaluar la suficiencia de la UPC durante la pandemia no puede ser igual”, advirtió Torrenegra.



Ámbito



Al revisar el ámbito en el que se prestaron estas atenciones por covid-19 en el 2020, más de la mitad (el 53,65 por ciento) fueron a nivel hospitalario y una de cada tres (el 34,91 por ciento) se dieron de forma ambulatoria. Los servicios en domicilio y urgencias representaron cada uno el 5 por ciento.



En los análisis realizados por Gestarsalud, sin embargo, se observa que de enero a mayo del 2021 tres de cada cinco atenciones (el 61,67 por ciento) fueron en el ámbito hospitalario, es decir, un incremento de 8 puntos porcentuales frente a la proporción del 2020. Llama la atención que los servicios en el ámbito domiciliario crecieron este año 2,1 puntos porcentuales, lo que da cuenta de la adaptación de las EPS a nuevas formas de atención.



Las atenciones por covid-19 en el ámbito ambulatorio (consulta externa o ayudas diagnósticas, por ejemplo) decrecieron siete puntos en su participación y pasaron a ser uno de cada cuatro servicios.



Servicios y tecnologías



En una mirada a los tipos de servicios o tecnologías más requeridos por los pacientes afiliados a las EPS de Gestarsalud están en primer lugar los procedimientos, entendidos como cirugías, consultas médicas y hospitalizaciones. En el 2020 estos representaron el 39 por ciento del total y entre enero y mayo del 2021 crecieron 24 puntos hasta ubicarse en el 63 por ciento. En otras palabras, dos de cada tres servicios prestados en los primeros cinco meses del año a los pacientes covid-19 fueron procedimientos.



Los medicamentos se ubican en el segundo lugar. En el 2020 fueron el 32 por ciento (uno de cada tres) y en el periodo analizado del 2021 representaron el 18 por ciento, con una disminución de 14 puntos.



A continuación, se ubican los insumos (21 por ciento en el 2020 y 14 por ciento en el 2021) y los procedimientos por fuera del Plan de Beneficios en Salud (8 y 5 por ciento, respectivamente).



El análisis hecho por la unidad de analítica de datos de Gestarsalud también comparó los costos que ha generado la atención del covid-19 versus las atenciones que se realizan por todas las otras enfermedades. Así, se encontró que en el 2020 por cada 47 pesos para servicios de todas las patologías se destinó un peso para la atención del covid-19.



No obstante, entre enero y mayo del 2021 por cada 22 pesos usados en otras causas de enfermedad los pacientes de la pandemia requirieron un peso para su atención.

