Ojo: la pandemia favorece el aumento de la tensión arterial

No es por asustarlo, pero usted podría estar siendo víctima de la hipertensión, una enfermedad tan peligrosa como silenciosa e invisible, que rara vez provoca síntomas y llega a tener desenlaces fatales.





El asunto es tan serio que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que al año, las enfermedades cardiovasculares matan a cerca de 20 millones de personas en el planeta y de esas muertes, un poco más de la mitad son causadas por la también llamada presión alta.



Para acabar de completar, la pandemia ha complicado más la situación, tanto que hace unos días un estudio reveló que el confinamiento aumentó significativamente las cifras de tensión arterial en algunos grupos de personas.



De hecho, investigadores del Hospital Universitario Fundación Favaloro de Buenos Aires (Argentina) presentaron la semana pasada, en el 46.º Congreso Argentino de Cardiología, un análisis que demostró una relación directa del confinamiento con la elevación de la tensión arterial en un 37 por ciento.



Hay varias razones posibles para la conexión entre las cuarentenas y la presión arterial alta. Por ejemplo, según los investigadores, el estrés derivado de la pandemia, las dificultades económicas, la incertidumbre, el sedentarismo, los cambios de dietas y el aumento de peso pueden actuar a favor de estos desenlaces.



De acuerdo con Gabriel Robledo, cardiólogo, director del Centro Cardiológico de Bogotá, esto se suma a unas cifras según las cuales el 45 por ciento de los infartos y al menos la mitad de los accidentes cerebrovasculares que terminan en muerte también tienen como responsable la citada hipertensión.



De ahí que lo prudente no es pensar que esta enfermedad es de otros y entender que es hora de ponerle atención a esta alteración que si bien no se cura, sí se puede controlar. “Reforzar los controles y promover la prevención y la atención de esta condición deben ser prioridades del sistema de salud a todo nivel”, dice Robledo.



En ese sentido, vale la pena recordar las medidas que la OMS recomienda a todas las personas para controlar este enemigo invisible.

Conozca su presión

Todas las personas deben tener claras sus cifras de presión, de la misma forma como se memoriza el número de la cédula. Estos números son una constante vital que al mantenerse dentro de unos rangos proyectan bienestar y al salirse de estos exigen medidas para que vuelvan a su cauce.



Empiece por saber que la presión arterial se expresa en dos números: el mayor indica la fuerza que hace el corazón para mandar la sangre a todo el organismo, y es conocido como presión sistólica. En rigor, este número no puede ser superior a 120 milímetros de mercurio (mm Hg).

El menor indica la resistencia que ejercen las arterias para oponerse al paso de la sangre a través de ellas. Se conoce como presión diastólica y no puede ser superior a 85 y máximo 90 (mm Hg).



Por encima de esto se habla de hipertensión arterial, así que cuidado. Es importante tomar estas cifras en reposo varias veces, en las mismas condiciones y con el mismo equipo.



Baje de peso y haga ejercicio

La presión arterial aumenta con el sobrepeso. Por ello, mantenerse en el peso adecuado es una de las medidas más eficaces para controlarla. Las cifras son claras: cada kilogramo de más puede elevar la tensión en 1 ml de mercurio. Pero también es muy importante controlar el diámetro de la cintura y saber que en los hombres no debe sobrepasar los 94 cm y en las mujeres, 90. Esto en razón de que aquí se acumula la grasa visceral, que es la que complica las cosas.



Igualmente, el ejercicio regular (150 minutos a la semana o 30 al menos 5 días) reduce la presión entre 5 y 8 mm Hg. La idea es realizar ejercicios como caminar, trotar, nadar, bailar y montar en bicicleta. No sobra una evaluación previa del médico.

Coma bien

Disminuir las grasas animales para mermar el colesterol, preferir los aceites polisaturados (de origen vegetal), suspender los azúcares y aumentar el consumo de cereales integrales son recomendaciones favorables para controlar la tensión arterial. Revise siempre las etiquetas de los alimentos y no se exceda.



En ese sentido, es clave no sobrepasar el consumo de sal diario del rango que dicta la OMS (entre 2 y 5 gramos), lo cual ha demostrado incidir en una reducción de la presión arterial de entre 5 y 6 milímetros de mercurio en aquellos que la tienen elevada.



Y es que el contenido de sodio es un factor determinante en el aumento de la presión, razón por la cual hay que tomar medidas serias para mermar su ingesta. Es necesario eliminar los alimentos procesados y la comida chatarra de la dieta, no agregar más sal a los alimentos después de servidos y buscar sustitutos en caso de no acostumbrarse a la ausencia de este condimento.

Tratamientos continuos

Un estudio publicado en la revista 'The Lancet' con base en datos colombianos encontró que la adherencia a los tratamientos y la participación de la familia en el impulso de estilos de vida saludables pueden disminuir en 40 por ciento el riesgo de un ataque al corazón o cerebral en pacientes hipertensos.



El ensayo clínico en 15 comunidades de pacientes en los municipios en Bucaramanga y Floridablanca buscó eliminar las barreras que generalmente llevan a malos desenlaces, como el acceso a medicamentos o la falta de control. Se encontró que tener un pariente o un amigo cercano del paciente hipertenso para motivarlo y ayudarlo a apegarse a tratamientos, controles y recomendaciones de cambios en los hábitos de vida actúa a favor de mantener las cifras de tensión arterial en niveles adecuados.

No fumar, otra premisa

Por otra parte, se sabe por diversos estudios científicos que el tabaquismo tiende a aumentar la presión arterial, y se ha demostrado igualmente que dejar de fumar es de gran ayuda para que este indicador vital vuelva a la normalidad. De ahí que no haya ninguna razón para apartarse de una recomendación simple: no fumar. Tenga en cuenta, además, que abandonar este hábito le va a ayudar con muchos otros temas de salud y facilita la práctica del ejercicio.

