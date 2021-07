EPS alertan sobre riesgo de un cuarto pico de la pandemia en Colombia

Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado, alertó este lunes sobre la posibilidad de un nuevo ascenso de casos y muertes por covid-19 en el país que podrían dibujar un cuarto pico de la pandemia en Colombia, como ya ha sucedido en varios países.



El gremio asegura que si bien la vacunación avanza a buen ritmo y se está en una fase de descenso de la tercera ola, hay varios factores que pueden incidir en un nuevo repunte del coronavirus en el país.



(Le recomendamos leer: Variante delta del coronavirus: lo que debe saber para protegerse)

En concreto, Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, explica que las razones para temer a este escenario de ascenso de casos y muertes por covid-19 se centran en la amenaza que representan nuevas variantes del Sars-CoV-2 como la Delta, que ya se confirmó en un primer ciudadano en el país, y otras de preocupación (VOC) y de interés (VOI), que pueden ser más transmisibles.



Vale recordar que el sábado el Ministerio de Salud confirmó que un ciudadano en Cali proveniente de Estados Unidos era portador de la variante Delta del nuevo coronavirus, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con base en la evidencia disponible, podría ser más infecciosa y aumentar el riesgo de hospitalizaciones y de reinfecciones.

​

Otras razones que da Gestarsalud para enviar un mensaje de alerta son que la vacunación, si bien se presume brinda protección contra la Delta y otras variantes, en Colombia solo ha logrado cubrir con esquemas completos de inmunización a poco más del 20 por ciento de la población; el riesgo que implican las aglomeraciones; y el agotamiento de la gente frente a las medidas de autocuidado.



(Le puede interesar: Conozca la variante delta del covid-19, que ya llegó al país)



“Por ahora solo uno de cada cinco colombianos ya tiene vacunación completa y puede existir mucha población en riesgo de adquirir alguna de las nuevas variantes del virus identificadas en suelo nacional. Algunos países de Europa nos sirven de ejemplo nuevamente para ver qué puede pasar con nuestra pandemia”, asegura Torrenegra.



En ese sentido, plantea como urgente mantener y mejorar el ritmo de la vacunación, que presentó un leve descenso la semana pasada; que las entidades aseguradoras de salud avancen en la búsqueda de las poblaciones mayores de 50 años que todavía no han recibido dosis o no han completado sus esquemas, pues son las de más riesgo; e igualmente mejorar los indicadores del programa PRASS.



“Por parte de la ciudadanía, es clave reducir las interacciones que no sean indispensables, acudir masivamente a la vacunación, promover esta campaña de inmunización en quienes todavía no han recibido dosis y mantener las medidas de autocuidado como son el tapabocas, la distancia física y la ventilación de los lugares de afluencia de personas”, manifiesta.



(Además: En agosto arrancaría vacunación a toda la población, sin restricciones)



Este llamado llega en medio de un notable descenso de los principales indicadores de la pandemia en el país. La semana pasada, del 19 al 25 de julio, se reportaron 2.561 muertes, la menor cifra desde mediados de abril que representó una reducción del 26,43 por ciento frente a las 3.481 que se informaron del 12 al 18 de julio. Los casos nuevos, además, fueron 88.380, 30 por ciento menos que la semana anterior y menos de 100.000 por primera vez en tres meses.



De esa forma, Colombia completa cuatro semanas consecutivas mostrando una reducción en sus principales indicadores de la pandemia, que alcanzó su techo en esta cuarta ola del 21 al 27 de junio con 4.744 fallecimientos y 213.550 casos reportados.



(Siga leyendo: ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para vacunarme?)



Unidad de Salud

Más noticias