Atención en salud reproductiva brilló por su ausencia durante la pandemia

La Organización de las Naciones Unidas, gobiernos, la sociedad civil y expertos han advertido sobre las consecuencias diferenciadas de la pandemia en varias dimensiones, entre las que resaltan los graves efectos sobre la salud sexual y reproductiva de mujeres de diferentes edades en razón a obstáculos para acceder a estos servicios.



Pedro León Cifuentes, médico salubrista, asegura que durante la emergencia sanitaria fueron varias las razones que dificultaron la atención, entre las que se destaca el temor de los pacientes a contagiarse del virus por acudir a centros médicos y hospitalarios.



Por otro lado, dice Cifuentes, durante los últimos meses, las limitaciones que impusieron EPS e IPS para prestar servicios diferentes a covid-19 –los cuales se restringieron a citas médicas prioritarias para enfermedades crónicas– causaron que los programas de salud sexual y reproductiva brillaran por su ausencia.



En este sentido, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en el mundo, de las cuales 1.112 millones precisan planificación familiar, de ellas 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción, cifras que evidencian una problemática creciente para los sistemas de salud.



De acuerdo con los resultados de ‘I-Share’, un estudio internacional publicado en abril de 2021 y dirigido por la Universidad de Gante (Bélgica) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) que se realizó en cinco regiones de Colombia, el 80 por ciento de las mujeres encuestadas usan un método anticonceptivo, pero el 14 por ciento de ellas enfrentó barreras para acceder a este durante los últimos meses de emergencia sanitaria.

Entre los impedimentos u obstáculos, dice la investigación, se encuentran la escasez del método anticonceptivo debido a las restricciones durante la pandemia, el temor al contagio por salir de su hogar, así como largas filas y tiempos de espera en centros médicos.



De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó en septiembre la última edición de la encuesta ‘Pulso social’, en la que les preguntó a los colombianos sobre el uso de métodos de planificación familiar.

Llama la atención que del total de las 23 ciudades que incluyó el estudio, antes del aislamiento preventivo el 19,7 por ciento de los encuestados (o su pareja) declararon el uso de métodos anticonceptivos hormonales, tales como pastillas, inyecciones, dispositivo intrauterino o implante, mientras que esta cifra se redujo al 17 por ciento en el último mes (septiembre). Específicamente en mujeres, desciende del 21 al 17,9 por ciento.

“La crisis afecta la provisión de anticonceptivos tanto en el sector público como en el privado (venta en farmacias)”, sostiene el documento de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).



En el caso del sector público, las dificultades se presentan para mantener el abastecimiento, así como la discontinuidad de los servicios marcada por el miedo de las personas a contagiarse de SARS-CoV-2. En lo que al sector privado respecta, las ventas en las farmacias disminuyen por la reducción de los ingresos en los hogares, según explica el mencionado informe.

En cifras

“En este contexto, se proyecta que entre 9 y 20 millones de mujeres se verán obligadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos en la región. Dos tercios de estas mujeres tendrán dificultades para obtenerlos en los servicios públicos de salud y un tercio no podrá continuar pagando su precio en las farmacias privadas”, concluye el reporte.



En Colombia, Profamilia también ha estudiado la situación, al punto que la encuesta de ‘Solidaridad’, de dicha entidad, en el marco de la emergencia sanitaria arrojó hallazgos reveladores que ilustran las necesidades de salud sexual y reproductiva de los colombianos.



En primera medida, el 28 por ciento de la población objeto de la investigación manifestó que tuvo alguna necesidad de atención, mientras que al menos el 20 por ciento reportó desatención en dicha necesidad, bien sea una consulta médica, una consejería o métodos anticonceptivos.



El estudio del Unfpa ratifica que las mujeres adolescentes podrían tener un 20 por ciento más de limitaciones para acceder a métodos anticonceptivos en la pandemia, una cifra que indica un retroceso de al menos 10 años en el porcentaje de mujeres con necesidades de planificación familiar insatisfechas en América Latina y el Caribe.



Por su parte, el salubrista Pedro Cifuentes asegura que la principal consecuencia de la suma de las barreras de acceso a planificación familiar es el embarazo adolescente, que ya comenzó a mostrar cifras crecientes en el país, de acuerdo con el último informe ‘Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones’ realizado por el Departamento Nacional de Estadística (Dane). El informe expone que en los siete primeros meses de este año aumentaron en 9,6 por ciento los embarazos en mujeres menores de 14 años, en comparación con el mismo periodo de 2020.



Estos indicadores muestran la necesidad de que las autoridades y las entidades de salud prioricen la atención de servicios que quedaron desatendidos por la emergencia sanitaria, entre ellos prioritariamente los de salud sexual y reproductiva.

Hacen falta medicamentos

El desabastecimiento de diferentes métodos anticonceptivos, especialmente los de vía oral, no es un problema nuevo, no surge a raíz de los problemas logísticos causados por la pandemia, pero es claro que en los últimos meses su impacto ha sido más notorio, según lo explica Jimmy Castañeda, médico ginecólogo y director médico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología.

Al menos el 20 por ciento de los encuestados en una investigación realizada por Profamilia reportó desatención en los servicios de salud sexual.

“Luego de recorrer varias farmacias en mi barrio en busca de las pastillas anticonceptivas que generalmente tomaba, recibí una sola respuesta: están agotadas. Posteriormente consulté otras tantas vía telefónica y tampoco estaban disponibles (…). Sin exagerar llamé a unas cinco droguerías”. Este es el testimonio de Fernanda Vargas, una joven que tuvo que probar suerte con varias marcas distintas de pastillas anticonceptivas en pocos meses a la espera de encontrar una que, además de adaptarse a sus requerimientos de salud, se ajustara también a la disponibilidad en el mercado.



“Tanto colegas ginecólogos como pacientes dan cuenta del desabastecimiento de algunos anticonceptivos, lo que se traduce en un inconveniente mayor porque las mujeres corren un alto riesgo de embarazo no deseado. Mientras la paciente no consigue el medicamento, se queda sin protección de manera transitoria o permanente y el objetivo de planificar no se cumple”, asegura el ginecólogo Castañeda.



El especialista recalca que el gremio ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones el tema de un posible desabastecimiento de medicamentos anticonceptivos con algunas farmacéuticas productoras, las cuales, de manera informal, han expresado que el problema radica en las dificultades logísticas que trajo consigo la pandemia en lo relacionado con la importación de materias primas para su fabricación o incluso los contratiempos para importar los medicamentos desde el extranjero.

¿Qué dice el Invima?

Frente a esto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le dijo a EL TIEMPO que para declarar la escasez de un medicamento en Colombia se debe realizar un análisis exhaustivo de la categoría específica, para el caso particular de medicamentos anticonceptivos, y de forma preliminar la entidad no reporta dicho desabastecimiento.



Al respecto, el ginecólogo Castañeda asegura que “para declarar o no escasez, el Invima se basa en las moléculas del medicamento; si no hay una marca específica, probablemente haya otra que la pueda reemplazar, pero esto es intermitente porque uno ve que la marca que reemplaza a la otra también falla, y en una ya hay, pero en la otra no. Ha sido muy llamativo esto”.

De ese modo, cambiar el método anticonceptivo o la marca del mismo no es tan sencillo como parece, pues requiere la valoración de condiciones específicas del estado de salud de las pacientes.



“El medicamento que me recetaron inicialmente es muy difícil de conseguir en cualquier droguería, uno debe tener suerte para conseguir más de una caja”, relata Luciana Enríquez.



Recientemente, Fernanda Vargas enfrentó esa misma situación: al no encontrar el método anticonceptivo recetado, se vio obligada a cambiar de marca de las pastillas anticonceptivas y sin valoración preliminar de un especialista por la demora que esto implica. “No tuve otra opción, pues solicitar una nueva cita es demorado”, dice la joven.



“Desde que la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos confirmó la disminución del precio de los anticonceptivos o métodos de planificación vía oral, muchas marcas han disminuido la comercialización de sus productos”, manifiesta Jaime Andrés Daste, ginecólogo obstetra de la Clínica de la Mujer, quien agrega que esta condición contribuye a que se presente escasez de ciertos métodos anticonceptivos.



Según Daste, “para los laboratorios no es rentable producir y perder, pero deben anteponer la salud de los pacientes con el ánimo de que estos medicamentos cumplan su función”. No todas las mujeres toman anticonceptivos para planificar, algunas lo hacen por manejo de ovario poliquístico, acné, entre otros, concluye.



Unidad de Salud

