‘Próximas semanas serán críticas por covid’: minsalud

Colombia reportó este domingo 20.218 nuevos casos de covid-19 en el territorio y 535 fallecidos, lo que la convierte en el tercer país con más muertes reportadas en un día.



En estos momentos, en Suramérica, Colombia es el tercer país en número total de casos confirmados, después de Brasil y Perú; el segundo en muertes totales, después de Brasil, y el tercero en fallecimientos por millón de habitantes (en el mundo, en este indicador, ocupa el puesto 20, con 1.708 decesos por millón de habitantes).

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, informó ayer que una forma de fortalecer los esfuerzos de contención de es fortalecer la expansión de la base de población vacunada; en ese orden de idas anunció que a partir de este lunes, 31 de mayo, las personas entre 50 y 54 años podrán vacunarse sin necesidad de citas, “en ciudades capitales y en sus municipios de áreas metropolitanas”.



Las secretarías de Salud y las EPS dispondrán los sitios específicos para poder llevar a cabo esta tarea. Cabe destacar que a partir de esta disposición, ya todos los mayores de 50 años pueden inmunizarse, incluso si no tienen comorbilidades.

Datos preocupantes

Frente a las cifras que demuestran que Colombia atraviesa por el momento más difícil desde que comenzó la pandemia, el Ministro aseguró que las próximas semanas, y posiblemente todo el mes de junio, estas continuarán siendo críticas dada la tasa de aceleración de los contagios, incrementada por reuniones y fiestas clandestinas, la indisciplina social, el agotamiento de la gente frente a las medidas y, por supuesto, las aglomeraciones producto de las manifestaciones sociales.



Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes, advierte que existen algunos indicadores, como el porcentaje de positividad de las pruebas, que en algunas ciudades sobrepasa el 30 por ciento, que demuestran que la propagación del virus está en plena expansión: “Además, muchas personas aún son susceptibles de infectarse, lo que lleva a inferir que el presente pico se mantendrá en una meseta alta durante todo junio”.



Hernández asegura que las aglomeraciones ciudadanas por el conflicto social y la demora gubernamental para resolverlo son un factor que contribuye con el mantenimiento de este pico pandémico, pero aclara que no se puede dejar de lado que esta situación también es consecuencia de la circulación de variantes más transmisibles e infecciosas, como la brasileña, la inglesa y la andina, cuya presencia ha sido demostrada.



Aunque es lógico que las aglomeraciones que no siguen los protocolos de bioseguridad aumenten los contagios, con respecto a las movilizaciones sociales por el paro, Álvaro Cardona, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de Antioquia, dice que el aumento del porcentaje promedio atribuible a esta condición es apenas del 9,2 por ciento, de acuerdo con la comparación de las cifras antes y después del paro.



El salubrista Pedro León Cifuentes Rodríguez manifiesta que ante el nivel que presenta el índice de reproducción del virus o Rt (número de personas que infecta un contagiado), por encima de 1,75, se prevé que la enfermedad mantendrá una curva con crecimiento exponencial sostenido por varias semanas.



El ministro Ruiz planteó que ante la prolongación de la emergencia sanitaria por tres meses más, se reforzará la dinámica social y sanitaria para promover una apertura amplia del país, a partir de julio. Para esto se tiene la expectativa de que al finalizar junio se haya vacunado a todas las personas de la etapa tres.



“Esta nueva emergencia sanitaria –dice el ministro– tiene el objetivo de que el país defina cómo va a plantear su reapertura total; esto quiere decir que se cambiará la visión restrictiva, de control y protocolos de bioseguridad que buscan restringir, a una de protocolos para liberar al país. Y eso está ligado a decisiones sectoriales muy importantes”.



El ministro se fundamenta en los resultados que está arrojando la vacunación de personas con riesgos altos, que avanza con rapidez, y la inmunidad natural que han adquirido las personas que se han estado infectando.



Ruiz Gómez insiste, no obstante, en que una potencial reapertura requiere que para fines de junio el actual pico haya bajado.

UNIDAD DE SALUD

En Twitter: @SaludET

