Durante la pandemia, la mortalidad temprana de madres subió 75%

La evidencia de que en la primera semana de 2021, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Salud, se registraron ocho muertes maternas tempranas (ocurridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días después de la gestación) y que en la última semana epidemiológica (entre el 10 y el 16 de octubre) este conteo ya va en 410 decesos sugiere que este indicador en medio de la pandemia se ha disparado.



El asunto no es menor porque, de acuerdo con el salubrista Pedro León Cifuentes, la mayoría de estas muertes son prevenibles y su ocurrencia cualifica de manera directa las características de los sistemas sanitarios.



De hecho, la mortalidad materna es uno de esos indicadores centinelas que exigen, por sus características, prioridad en la atención del binomio madre-hijo, incluso antes de la concepción. No en vano, buscar su reducción es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cifra que en el caso de Colombia es de 32 por cada cien mil nacidos vivos para 2030.



Pero las cifras son dicientes si se tiene en cuenta que durante 2020 se presentaron 405 casos de mortalidad materna temprana, que, de acuerdo con los registros, es una cifra que no se presentaba desde el 2012, dado que frente al 2019 estos casos se incrementaron en 106.



De acuerdo con la información semanal del Instituto Nacional de Salud, se aprecia que este tipo de fallecimientos han tendido al aumento, al punto que los 410 calificados como tempranos en la semana 41 ya representan un aumento del 26,5 por ciento con respecto al 2020.

La pandemia

Aunque la mortalidad materna temprana es un referente importante en este tipo de análisis, vale la pena anotar que a esto hay que sumar las llamadas muertes maternas tardías (ocurridas desde el día 43 hasta un año después de terminada la gestación) y las coincidentes, es decir, ocasionadas por lesiones de causa externa, que afectan a las mujeres en embarazo, para configurar un total que de igual forma muestra una preocupante tendencia creciente.

De hecho, en 2019 el total de muertes maternas fue de 409; en el 2020, de 479, y en lo que va corrido de 2021 se completan 559.



Al revisar la razón de mortalidad materna, definida como el número de madres fallecidas por cada cien mil nacidos vivos, se encuentra un crecimiento desde 2019 que muestra un marcado punto de inflexión ascendente desde el 2020, al punto que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, si no hubiera existido mortalidad por covid-19, esta razón hubiera sido de 55,6, pero sumando la mortalidad en este grupo influenciada por el covid-19, esta razón asciende a 82,1, lo que quiere decir que el 47,6 por ciento de las muertes maternas están relacionadas de manera directa con la infección por SARS-CoV-2.

Cifras que preocupan

Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Andes, frente a este panorama dice que las metas en salud que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo, que ubicaban una razón de mortalidad materna de 45, es claro, al observar lo anterior, que no se van a cumplir.



Pero Hernández va más allá porque asegura que el aumento de la mortalidad materna no es solo consecuencia de la pandemia porque desde el 2018 ya venía en aumento, y para argumentarlo dice que entre el 2018 y el 2019 la razón de muertes por cada cien mil nacidos vivos pasó de 46,1 a 46,8 y que para el 2020 esta fue de 64,9, y que para agosto de 2021 “la razón acumulada era de 86,9, una cifra propia de un país centroafricano”.

Las causas

Es natural, como dice Cifuentes, que en el marco de la pandemia todos los grupos de población se afectaran y las maternas no fueron la excepción, de ahí que el SARS-CoV-2 se ubique como el primer determinante de las muertes maternas en esta etapa.

El mismo Instituto Nacional de Salud refuerza el riesgo de esta población frente al virus en razón a que el embarazo disminuye las defensas, aumenta el volumen corporal, lo que disminuye la adaptación pulmonar, sin dejar de lado que muchas gestantes sufren de diabetes e hipertensión arterial, calificadas como comorbilidades preocupantes frente a esta y otras infecciones, a lo que se le sumaba la no asistencia de las embarazadas a centros hospitalarios por miedo a contagiarse.



Sin embargo, Hernández es enfático al decir que consecuentemente por la pandemia y las cuarentenas también se disminuyeron la atención temprana de las gestantes y el control prenatal casi un 30 por ciento, al punto que según el experto “en la práctica no se hace detección temprana del riesgo materno”.



De igual forma, tanto Cifuentes como Hernández aseguran que se ha bajado la guardia en los programas de salud sexual y reproductiva, lo mismo que en la consejería en la regulación en fecundidad, en especial en adolescentes jóvenes, tanto en mujeres como en hombres.



“Estamos ante una verdadera emergencia en salud pública y, dado que la mortalidad materna configura eventos prevenibles, se debe actuar de inmediato”, dice Hernández.

Mujeres gestantes deben priorizarse

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que de no corregirse de manera inmediata los factores que determinan las muertes maternas que ahora se han incrementado por culpa del covid-19, se podrían borrar más de 20 años de avances en la reducción de este indicador.



En ese sentido, su directora, Carissa F. Etienne, insiste en que las mujeres en estado de embarazo son esencialmente vulnerables y que se ha demostrado que en caso de infectarse por covid-19 pueden desarrollar síntomas más graves que ponen en riesgo no solo su vida sino también la de los bebés.



Según la misma OPS, más de 250.000 mujeres en el continente han sido infectadas por el SARS-CoV-2 y se han registrado más de mil fallecimientos, sin dejar de lado que quienes sobreviven pueden presentar secuelas difíciles de superar, de ahí que haga un llamado para que se refuercen las medidas de protección en un contexto de integralidad para toda la población.



Del mismo modo, el Instituto Nacional de Salud hace un llamado para que se refuercen las medidas de bioprotección, además de sensibilizar a todas las mujeres gestantes para que se vacunen contra el covid-19.



De igual forma, hace un llamado a los responsables de garantizar la cobertura en la atención para que prioricen los controles prenatales, la intervención oportuna en caso de detectarse factores de riesgo y la vigilancia permanente de síntomas sospechosos relacionados con las infecciones del SARS-CoV-2.



Por su parte, el Ministerio de Salud priorizó desde un comienzo la vacunación para esta población bajo la premisa de que tiene mayor riesgo de complicación por covid-19, y en ese sentido ha dejado claro que la inmunización para todas las mujeres en embarazo por encima de las 12 semanas de gestación y hasta el día 40 después del parto no tiene ninguna barrera y debe ofrecerse de manera inmediata y sin ningún tipo de requisito en todos los puestos de vacunación del país; de ahí que ha hecho un llamado insistente a todos los responsables para que cumplan con esta tarea.

