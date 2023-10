Pañales para bebés: ¿realmente pueden vencerse estos productos?

Si bien los pañales para bebé son productos de primera necesidad y son adquiridos generalmente por los padres para uso en el corto y mediano plazo, generalmente traen en su empaque fechas amplias de caducidad para conocer el rango de tiempo durante el cual el artículo está completamente apto para su uso.



Para el doctor Germán Enrique Silva Sarmiento, especialista en Pediatría Médica y en Medicina Interna Pediátrica, el pañal es un invento importante. "En nuestro país el relleno que tienen muchos de los pañales, si ustedes lo abren es como una pelucita y es bagazo de caña, entonces su absorción es por capilaridad. Hoy en día en Colombia se consiguen pañales de gel, que al igual que los de las toallas higiénicas retienen el líquido en su estructura", explicó en TopDoctors Colombia.



Sin embargo, al ser productos compuestos de papel y algodón, los pañales técnicamente no caducan ni representan riesgo alguno para la salud, aunque los fabricantes recomiendan usarlos dentro de los dos años posteriores a la compra.



Pero entonces, ¿por qué traen fecha de caducidad?



El paso prolongado del tiempo tras la fecha de caducidad de un pañal, tiene efectos principalmente en las características de absorción y elasticidad.

Empresas que venden pañales han estado comprometidas. Foto: Archivo

Estos factores no indican que el producto haya caducado, es decir, que sea peligroso su uso, pues usar un pañal descolorido debido a la exposición a la luz y al aire; más suelto por cambios en las bandas elásticas; o menos absorbente por la pérdida de características del algodón, no conlleva riesgos para el bienestar del bebé, pero puede ser un motivo para que padres y cuidadores decidan desecharlos y adquirir unos nuevos.



Para contrarrestar posibles situaciones que se presenten por temas como irritación y que en general atenten contra el bienestar, en Colombia el decreto 677 de 1995 del Invima exige que la comercialización de productos sanitarios como los pañales para bebé, contengan en su empaque fecha de vencimiento, números de lote y de registro sanitario, y nombre del establecimiento fabricante o importador.



Sin embargo, es importante que al adquirir pañales desechables para bebé se haga de manera consciente, optando por marcas reconocidas y revisando, por ejemplo, en las etiquetas su composición básica, dado que podrían traer componentes específicos con efectos adversos para el bienestar.



Vale aclarar que existen algunas opciones disponibles en el país y libres de ingredientes nocivos como cloro, látex, lociones, fragancias y con 45 % más de capacidad de absorción por encima de los pañales promedio.



Pese a que en algún momento los pañales expirarán, es importante almacenar de manera correcta estos insumos, a fin de prolongar su vida útil. En primer lugar, se deben disponer en un área libre de humedad y calor extremos, pues las altas temperaturas podrían derretir la cinta adhesiva.



Segundo, si se cuenta con más pañales de los necesarios, es importante, de ser posible, dejarlos empaquetados en su caja o plástico, pues reduce la exposición directa a la luz y al aire, evitando que se tornen de color amarillo. Si ya se ha abierto el empaque, se recomienda hacer un nuevo sellado para mitigar el impacto de factores externos.



Si se cuenta con pañales desechables que ya expiraron y la etapa del bebé ya no coincide, se puede optar por donarlos, siempre y cuando se advierta de la condición del producto.



Asimismo, si se decide usar el pañal desechable, es imprescindible recordar que sus características podrían verse alteradas, por lo tanto, es clave revisar si hay fugas y la capacidad de absorción, para evitar la pañalitis o dermatitis.



Al respecto, el doctor Silva Sarmiento, manifestó que "generalmente recomiendo que las cremas antipañalitis sí se usen. Ahora, la idea es cuántas veces se puede aplicar la crema, si nosotros no la aplicamos en todas las nalgas y mantenemos un pañal seco de buena calidad ojalá que sea no de celulosa, sino que sea de gel absorbente, la colita del bebé nunca va a tener problemas de dermatitis".

