Palabras sucias / Sexo con Esther 

Los seres humanos somos criaturas verbales y utilizamos las palabras para expresar nuestras emociones, deseos y necesidades. Pero mientras que las estrellas de porno pronuncian frases obscenas con naturalidad, la gente normal no se atreve a pronunciarlas en voz alta, porque incluso hasta la expresión “Hablar sucio” nos causa vergüenza.



Según la sexóloga clínica de Inglaterra, Lee-ann Cordingley, “el lenguaje obsceno puede vulnerar los sentimientos, especialmente en los hombres que están acostumbrados a expresarse más con el contacto físico que con las palabras”, sin embargo, los beneficios superan los riesgos”.

Para Justin Lehmiller, investigador sexual del Instituto Kinsey en Argentina, el tema no ha sido objeto de muchos estudios, pero lo cierto es que los estímulos eróticos activan el hipotálamo, una región del cerebro que influye en el comportamiento sexual.



En sus investigaciones, Lehmiller preguntó a sus pacientes si fantaseaban con que las llamaran “zorras” o “perras” y descubrió que el 40% de las mujeres habían tenido esta fantasía de que las llamaran así de forma denigrante durante las relaciones.

Según el investigador Lehmiller, “una posible razón es que el lenguaje degradante se considera tabú y activa las respuestas de miedo del cerebro, específicamente en la amígdala, que también controla la excitación y el placer”.

Para la Dra. Jess O´Reilly, sexóloga canadiense, hablar sucio puede ser una forma de cultivar el consentimiento tanto antes, como durante la intimidad. Por eso recomienda que lo mejor sea hablar con la pareja para saber lo que le gusta y sacar en claro donde están los límites y si está de acuerdo.



La seducción ayuda a mejorar la salud sexual de la pareja. Foto: 123rf

“Aprender a seducir con las palabras es una habilidad que seguramente mejorará la vida sexual y la comunicación en general”, explica O¨Reilly, “porque que hablar sucio, puede hacer que el sexo sea más convincente e intenso, ya que involucra múltiples regiones del cerebro, incluidas las que participan en el procesamiento del sonido y la emoción para una poderosa experiencia”.



La psicóloga Cordingley sugiere que se practiquen algunas palabras o frases picantes antes de la jornada, para que resulte cómodo oírse a sí mismo. De pronto es mejor mantener las luces apagadas durante la jornada, lo que puede lograr que la pareja se sienta menos expuesta e inhibida a la hora del catre.

Pero hay que tener en cuenta que el lenguaje obsceno no es para todo el mundo. Así que antes de lanzar frases explícitas, hay que preguntarle a la contraparte, si está de acuerdo y más concretamente, si hay alguna frase o palabra que no le dé escalofríos o la haga sentir incómoda.



Por eso es mejor tener una conversación con la pareja, para que no salga corriendo y piense que comenzó la jornada de la planta baja con un grosero e irrespetuoso en el catre. Hasta luego.



ESTHER BALAC.

Para EL TIEMPO.

