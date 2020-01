Estos son los países con casos confirmados del coronavirus

Esta es la lista de países donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, de la misma familia que el SRAS, desde su irrupción en diciembre en Wuhan, en el centro de China. Fuera de China, Macao y Hong Kong, se confirmaron unos 100 casos de contaminación.

- China: El número de muertos ya asciende a 258, con más de 10.000 casos confirmados en todo el país, según el balance oficial del 31 de enero.



Casi todas las víctimas se encuentran en la provincia de Hubei (centro), cuya capital es Wuhan.



Macao, un centro de apuestas muy popular entre los turistas del continente, confirmó siete casos.



En Hong Kong se registraron diez personas con la enfermedad, y se sabe que varias de ellas habían estado en Wuhan. Se reporta un caso en la región del Tíbet.



- Australia: nueve casos confirmados.



- Camboya: un caso.



- Corea del Sur: once casos confirmados.



- Filipinas: este país reportó su primer caso del virus el jueves pasado, una mujer de 38 años que llegó de Wuhan y ya no muestra síntomas.

- India: un caso.



- Japón: las autoridades confirmaron 14 casos, entre ellos los dos primeros en el país de transmisión de humano a humano.



- Malasia: ocho casos confirmados. Todos son chinos y están hospitalizados. Su pronóstico es estable.



- Nepal: un hombre contagiado, quien ya se recuperó y fue dado de alta.

- Singapur: dieciséis casos confirmados.



- Sri Lanka: el primer caso en la isla fue confirmado el 27 de enero: una turista china de 43 años que llegó de la provincia de Hubei.



- Taiwán: ha confirmado ocho casos.



- Tailandia: 14 casos confirmados. Todos son chinos salvo una tailandesa de 73 años, que estuvo en Wuhan.



- Vietnam: cinco casos confirmados.



- Canadá: cuatro casos, de los cuales dos de hombres que viajaron a Wuhan.

- Estados Unidos: seis casos confirmados.



- Alemania: siete casos, todos en Baviera y empleados de una misma compañía.



- Finlandia: primer caso confirmado el miércoles, un turista chino procedente de Wuhan.



- Francia: tiene seis casos confirmados.



- Italia: el Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció el jueves por la noche los dos primeros casos, dos turistas chinos llegados hace algunos días.



- Reino Unido: dos casos.



- Rusia: dos casos, ciudadanos chinos.



- Suecia: un caso, una mujer cuya nacionalidad no fue revelada.



- Emiratos Árabes Unidos: cuatro casos confirmados el miércoles, todos miembros de una familia china procedente de Wuhan.



