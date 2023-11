Pacto por una Mejor Salud alerta por déficit de casi 5,5 billones de pesos este año

El Pacto por una Mejor Salud (PMS), conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones y dirigentes del sector, reafirma su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y en especial por el incremento en las dificultades de acceso a los servicios y a las tecnologías en salud que tienen los usuarios y pacientes en los últimos meses.



En la declaración señalaron varios puntos a considerar frente a la situación actual de la salud en Colombia.



El problema central que les preocupa se halla en la falta de liderazgo, de gerencia y de decisiones acertadas por parte del gobierno nacional, todo lo cual dirige el sistema de salud hacia su progresivo colapso.



"Nos negamos a creer que esto sea una acción deliberada, porque sería inhumano y violatorio del derecho internacional humanitario", señaló el comunicado.



Igualmente, argumentaron que la progresiva constricción de recursos financieros ha impactado la cadena de valor del SGSSS desde los pagadores, pasando por los prestadores, los proveedores de medicamentos e insumos y los trabajadores de la salud, hasta llegar a miles de usuarios y pacientes que hoy, "enfrentan grandes dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, que incluyen los de más alto costo, que hace unos pocos meses recibían con regularidad".

También afirmaron que los ciudadanos necesitan atención urgente a esta crisis que se presenta y se profundiza día a día. "Insistimos en que las discusiones sobre cambios y reformas deben tener en el centro del objetivo el bienestar de los usuarios y pacientes, así como de quienes dedican su vida al cuidado de su salud".



Además, enfatizaron que "el Gobierno Nacional evade darle solución a la desfinanciación estructural y coyuntural que enfrenta el sistema de salud".



Argumentaron que con base a fuentes oficiales y con corte a septiembre de 2023, se estima que existe un faltante de $ 5,5 billones para la operación del sistema de salud en el presente año, resultante de la sumatoria de la desfinanciación que tiene la unidad de pago por capitación (UPC) y el déficit de pago por los Presupuestos Máximos (PM), por atenciones de servicios no financiados por la UPC que la Nación debe al sistema de salud.



"Ochenta y cuatro billones de pesos es mucho dinero. Sin embargo, diversos análisis académicos han demostrado que, a pesar del incremento de los recursos financieros que se ha dado en los últimos 30 años, estos son aún insuficientes para satisfacer los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios definido para los colombianos", afirmó (PMS)



El gasto en salud por ciudadano al año es la cuarta parte del promedio de gasto per cápita en los países europeos y es uno de los más bajos en América Latina.

"Seguimos sin respuesta del Gobierno Nacional a la solicitud de conocer los resultados de las mesas técnicas que se establecieron en septiembre de 2023 con aseguradoras que manifestaron la situación crítica de financiamiento por la que atraviesan", señaló el comunicado, que además destaca que se han concretado mesas de trabajo para avanzar en la revisión de cuentas y en la gestión financiera que sea posible y aclaren el flujo de recursos financieros del sector para garantizar el suministro de medicamentos y demás tratamientos que no se hallan financiados por la Unidad de pago por Capitación (UPC).



Por otra parte, el proyecto de ley 339/2023, según PMS "no soluciona los retos y las dificultades que confronta el SGSSS; por el contrario, los profundiza. Invitamos al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y al Congreso de la República a suspender su trámite, revisar sus objetivos y elaborar un texto mediante un diálogo amplio y con participación real y efectiva de la sociedad civil".



El PMS está dispuesto a participar en mesas de trabajo que, además de los actores estatales, congregue a agentes relevantes del Sistema de Salud que se hallan integrados en este Pacto por una Mejor Salud para todos los colombianos, con el fin de sumar a una construcción colectiva que, "por una parte, solucione la crisis financiera y operativa actual del sistema de salud y por la otra, acuerde los cambios y transformaciones que resuelvan en verdad los retos que confronta hoy nuestro sector y aseguren mayor bienestar para los ciudadanos".

