Movimiento de pacientes solicita que necesidades proyectadas hasta 2024 sean cubiertas

Dada la crisis financiera que atraviesa el sistema y la incertidumbre que esto ha conllevado en los pacientes y usuarios, el Movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 196 organizaciones de pacientes, exhorta al Ministerio de Salud a que se realice el análisis adecuado de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos (PM).



El movimiento representativo de pacientes hace un llamado urgente para que la actualización de la UPC alcance para cubrir las necesidades proyectadas hasta el año 2024, de tal manera que se pueda garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

“La actualización de la UPC debe contemplar una fórmula que considere diversos factores, tales como usos, frecuencias, costos, regiones, perfil epidemiológico, transporte y grupos etarios, incluyendo proyecciones de incremento de la demanda inducida de servicios derivados de acciones preventivas y predictivas”, aseguró Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.



Por lo cual, resulta imperativo que se contemplen los conceptos necesarios para garantizar la suficiencia en la implementación del modelo preventivo y predictivo.

“Exigimos que el Ministerio de Salud considere todos los aportes técnicos de los diferentes actores en la toma de decisión respecto a la UPC y que evite el aumento de las barreras administrativas que puedan afectar el goce efectivo del derecho a la salud” refirió Silva.



El movimiento solicitó de manera formal que les sea informado cuáles organizaciones de la sociedad civil fueron convocadas y tenidas en cuenta para el procedimiento de valoración y actualización de la suficiencia de la UPC y del PM.



Adicionalmente, instaron a que se considere en el cálculo de la UPC el impacto del menor recaudo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



Asimismo, requirieron que la actualización del Plan de Beneficios se realice conforme a la legislación pertinente, al menos cada dos años, teniendo en cuenta que la última actualización se llevó a cabo en 2022.



“Solicitamos que este pronunciamiento sea considerado como parte de los insumos de la Comisión de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento del sistema de salud en Colombia. De esta forma, nos adherimos a los requerimientos de los entes de control, especialmente al publicado el 20 de diciembre de 2023 de la Procuraduría General de la Nación” concluyó el vocero del movimiento representativo de pacientes.



Pacientes Colombia reafirma su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y continuará trabajando activamente en pro de un sistema de salud equitativo y eficiente para el bienestar de la sociedad.

Pacientes con enfermedades huérfanas estarían 'entre la espada y la pared'

Por su parte, el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU) alerta sobre la suspensión de atención a pacientes con condiciones especiales de salud. Argumentan que una de las razones sería la falta del giro de recursos del Gobierno a las EPS.



Las enfermedades huérfanas son patologías crónicamente debilitantes, graves y potencialmente mortales que además en la mayoría de los casos solo cuentan con una opción de tratamiento que reduzca los efectos de la enfermedad. Por esta razón, la suspensión de la atención es un riesgo grave que amenaza su vida.



Recientemente, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que proceda con los giros correspondientes a los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023, así como la realización de los ajustes correspondientes del 2022 y que por no haber sido realizados a la fecha comprometerían la salud de colombianos, que están diagnosticados con una enfermedad poco frecuente, rara o huérfana.

De acuerdo con Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), “la alegría y la esperanza que deberían acompañar estas fechas están siendo empañadas para muchos colombianos porque hoy están interrumpidos los tratamientos ante la falta de recursos de las EPS. Esta insuficiencia de recursos más los errores en los cálculos tiene hoy por hoy a muchos colombianos a la espera de que les aprueben sus tratamientos".



Y agregó: "Casos como el de la EPS Sanitas han agudizado la situación, pues de manera irresponsable les prometen direccionar los tratamientos a nuevos proveedores, mejorar la atención, pero a la fecha muchos llevan más de un mes y medio a la espera y no hay soluciones contundentes”.



Dentro de las dificultades de acceso se destacan los cambios en las entidades que tratan a los pacientes, la sustitución de operadores logísticos y la falta de los recursos para programar la compra de medicamentos que requieren los pacientes.



De por sí el diagnóstico de una enfermedad huérfana tarda mucho, una vez el paciente está recibiendo atención, en lugares especializados se detiene el proceso, entre varias razones, por los retos financieros que atraviesa hoy el sistema y algunas EPS incluso piden empezar de cero los diagnósticos lo cual representa un retroceso de los derechos ganados por esta población desde que se sancionó la ley 1392 en el año 2010



En diversas zonas del país ocurren estas situaciones que son reportadas al ENHU y que son motivo de preocupación por el impacto que pueden tener en la salud de los pacientes que son considerados sujetos de especial protección por parte del Estado, de acuerdo con la ley estatutaria de salud 1751 de 2015.



Este es el caso de Paula Andrea Higuera, que a los 6 años en Bogotá fue diagnosticada con Mucopolisacaridosis tipo IV (MPS IV) una enfermedad hereditaria que conlleva anomalías en el desarrollo de los huesos, problemas con la columna vertebral, soplo cardiaco, hígado agrandado, problemas articulares entre otros.



Hoy en día tiene 18 años y desde hace más de un mes la IPS Especializada en Bogotá le suspendió su tratamiento, pues alegan que la EPS Sanitas no les ha pagado, por lo que no pueden aplicarle la terapia.



Por recomendación médica, semanalmente ella debe recibir su infusión, pues es la única alternativa que tienen para detener la enfermedad y sus consecuencias, hoy en día Paula, estudiante próxima a cursar grado décimo, manifiesta tener dolores intensos en las articulaciones y un deterioro de su calidad de vida, pues es una patología que afecta todo su cuerpo.



Su madre, Johana Katherine Pinzón Páez, señala que debe atender las necesidades especiales de su hija, que tiene movilidad reducida y además preocuparse por las consecuencias que conlleva detener un tratamiento vital para su hija.

Por su parte, Mónica Barrera Cifuentes, madre de Sarah y Santiago, pacientes diagnosticados tempranamente con Enfermedad de Gaucher, expresó: “El cuerpo no sabe de trámites. Mis hijos deben recibir dos veces al mes una infusión que hay que programar con anticipación. Desafortunadamente por los problemas actuales, la última sesión de mis hijos no se realizó", contó.



Barrera también manifestó que el gran problema es que autoridades como la superintendencia Nacional de Salud tampoco responde. "Estamos perdidos, desorientados, acerca de la forma en la que se van a llevar a cabo los tratamientos. Suspender la terapia es complejo y tiene consecuencias para la salud. Urge resolver”, puntualizó.

