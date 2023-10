Pacientes hablan por suspensión de más de 6.000 fármacos de Cruz Verde a EPS Sanitas​

Ayer se conoció que la cadena de droguerías y farmacias, Cruz Verde, no podrá seguir realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan Básico de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas a partir del 15 de noviembre.



Ante este hecho, la asociación de usuarios de Sanitas, asegura que debido a la crisis financiera por la que está atravesando el sector, los usuarios y pacientes se han afectado en la prestación de los servicios, una situación que pone en riesgo la vida de los mismos. Manifestaron, a través de un comunicado, que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar el flujo de recursos para atender las necesidades en salud de la población.

La medida, según Cruz Verde, se da porque esa EPS "ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos".



"Al no poder asumir la totalidad de los costos para el pago a laboratorios fabricantes e importadores, se han generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos", añadió en un comunicado.



La asociación de pacientes reiteró que la responsabilidad del gobierno nacional es garantizar el flujo de recursos para atender las necesidades en salud, ya que en la ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud) se establece que las obligaciones del Estado son respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.



"Esperamos que el ministro de salud, como cabeza del sector, junto con las EPS, IPS, industria farmacéutica y demás actores, logren entender que nos encontramos ante una grave crisis humanitaria que cada día aumenta y requiere una solución inmediata", manifestaron a través de un comunicado.



Ante la posibilidad de intervención a las EPS Sanitas, que a la fecha cuenta con 6 millones de afiliados aproximadamente y otras EPS, los usuarios han "elevado un grito desesperado para buscar alternativas, entendiendo que se debe garantizar el derecho sagrado a la vida".



Este diario conoció que serían aproximadamente 6.509 productos, aquellos que ya no va a proveer Cruz Verde a la EPS y que no se encuentran dentro del Plan Básico de Salud (PBS). Cabe aclarar que se trata de una cifra preliminar porque siempre suelen comercializarse nuevos productos.



Ante la acción de Cruz Verda, los pacientes han mencionado dijeron: "Este posible hecho generaría una agravante a la situación actual, si bien entendemos que no significa la suspensión de los servicios, creemos que sí se verán afectados, como viene sucediendo con la dispensación de medicamentos que no están en el plan básico de salud a través del operador Cruz Verde".

Pacientes de enfermedades raras, los más afectados

Por su parte, desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), manifiestan su preocupación por la situación de Cruz Verde y la EPS Sanitas.



"Tenemos más de 11,100 pacientes de enfermedades huérfanas raras afiliados a la EPS Sanitas. Sus vidas dependen de los tratamientos que son dispensados a través de Cruz Verde. Pensamos que la posición del Ministerio de Salud y Protección Social, de estar expectantes hasta el 16 de noviembre, a ver si la dispensación se da o no se da, no es la medida adecuada", aseguró Diego Fernando Gil, director ejecutivo de Fecoer.



Gil señala que es necesario trabajar por generar unas medidas preventivas y garantizar que la entrega de los medicamentos se dé de una manera adecuada. "Nuestros pacientes, en su gran mayoría, no pueden esperar una suspensión en sus tratamientos, porque eso puede representar un alto riesgo para sus vidas y los daños pueden ser irreversibles", dijo.



Y agregó que instan al Gobierno Nacional y a todos los actores del sistema de salud en Colombia a que se hagan todos los esfuerzos por encontrar las soluciones adecuadas para garantizar el acceso a los diferentes tratamientos que necesitan los pacientes de enfermedades huérfanas raras en Colombia.

Las soluciones del Gobierno en cabeza de la Supersalud

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Salud manifestó esta mañana que solicita a Sanitas, como responsable del aseguramiento, garantizar la continuidad en los servicios.



“En este sentido, se solicita la activación de un plan de contingencia de manera

inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e

insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los insumos y medicamentos pendientes”, expresó la entidad de control a través de un comunicado.



Según manifestó la Supersalud, se viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por Adres con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud, en

cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia con el fin de verificar la

destinación específica y oportuna de los recursos públicos que el Gobierno Nacional ha dispuesto y garantizado para "el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.



“Con respecto a los reclamos abiertos ante esta Superintendencia por los usuarios de Sanitas EPS a quienes no se les han entregado los medicamentos ordenados, este ente de control informa que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega, y su incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiere lugar”, aseguró la Supersalud.



Por su parte, Sanitas EPS rechazó mediante un comunicado la decisión tomada por Cruz Verde y aseguró que puede traer afectaciones para los usuarios afiliados.



“Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde

estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”, se lee en el comunicado.



Así mismo, aseguraron que ya se había alertado al Gobierno. “Lamentablemente, el tema de presupuestos máximos con el que está relacionada esta decisión es una de las razones por las cuales veníamos alertando al Gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual, sin que tengamos hasta ahora una respuesta al respecto”, aseguró la EPS.

