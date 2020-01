Pacientes del doctor Robledo lo despiden con conmovedores mensajes

El martes, en circunstancias que investigan las autoridades, el cirujano José Fernando Robledo Abad, especialista en cáncer de mama, falleció tras caer del séptimo piso de la Clínica del Country, en Bogotá.



La clínica lamentó el fallecimiento del doctor, adscrito a esa institución desde hace más de 15 años, y en las últimas horas, colegas, gremios médicos y pacientes han publicado mensajes para honrar su memoria.

Entidades como la Asociación Colombiana de Cirugía lamentaron profundamente el fallecimiento de Robledo con unas sentidas palabras sobre el gran profesional que fue.



"El Dr. Robledo caracterizó con su ejercicio profesional, el ejemplo de lo que significa la mastología, la entrega a sus pacientes, el interés incansable del nuevo conocimiento, la aplicación de la experiencia y ante todo la caballerosidad en el trato hacia sus colegas" afirmó la entidad.

Y la tuitera Alejandra Bohórquez dijo que se ha visto conmocionada por la muerte del cirujano Robledo, ya que fue el 'ángel' que cuidó a su mamá por muchos años.



"Toda la gratitud del mundo con José Fernando Robledo, un ángel, una eminencia, aún recuerdo cuando íbamos a verlo y me decía que me veía más grande y me dejaba jugar con su fonendoscopio. Todas las oraciones con su familia. Dios les de fuerza para un momento tan duro".

Ximena Álvarez Serrato también lamentó en la misma red social la muerte del doctor, a quien calificó como 'un heroe' que le salvó la vida cuando padecía un cáncer.



"Qué dolor tan profundo siento al enterarme de esta noticia, mi médico, de esos médicos únicos, entregado, adorado, eminencia, el más grande en cáncer de seno. Descansa en paz doctor José Fernando Robledo Abad", compartió.

Me duele profundamente su partida, un héroe, cuántas vidas salvó y siempre la sencillez y humildad lo acompañaban, una eminencia, para quienes hemos vivido en algún momento el fantasma del cáncer, se nos fue un ángel😢🙏🌹 José Fernando Robledo 🌟https://t.co/U5XcPsMDgE — Ximena Álvarez Serrato (@XimenalvarezSe1) January 22, 2020

Y la usuaria Laura Camila Aguillón le agradeció por todo lo que hizo por su tía y más familiares que padecían esta enfermedad.



"Todo lo que hizo humanamente por mi tía, familiares y miles de personas que pasaron por su consultorio. Oro por usted y por su familia, se quedan cortas las palabras para este dolor tan grande. Gran médico y excelente ser humano. Q.E.P.D", escribió-

Todo lo que hizo humanamente por mi tía, familiares y miles de personas que pasaron por su consultorio. Oro por usted y por su familia 🙏🏻 se quedan cortas las palabras para este dolor tan grande. Gran médico y excelente ser humano. Q.E.P.D — Laura Camila Aguillón (@lcaguillonr) January 22, 2020

Barbara Vanegas, otra paciente del cirujano, manifestó que hace menos de un año, por medio de esta misma red social, había recordado al doctor con unas sentidas palabras.



"Wow... pero qué bueno, ¡parece que sabes oír a tus pacientes! Hoy, precisamente, vía WhatsApp con mi núcleo familiar, recordaba a un gran ser humano, médico especialista en cáncer de seno, quien me atendió y guió hasta sanar, cuando le llegué muy asustada", citó el 23 de mayo del año 2019, refiriéndose al doctor.



Gracias a Robledo, Barbara entendió la transformación que pueden llegar a tener los cuerpos durante esta enfermedad.



"Me ilustró con cariño y comprendí porqué no temerle a la transformación e involución del proceso que vivimos las mujeres con el seno... ¡Vuele libre y descanse su alma en paz!", afirmó mientras le agradecía.



¿Qué está pasando? Éste no era un médico cualquiera, ¡era un Gran Ser Humano! Me ilustró con cariño y comprendí por qué no temerle a la transformación e involución del proceso que vivimos las mujeres con el seno... ¡Vuele libre y descanse su alma en paz! 🌠 Gracias 💖 https://t.co/lzUu9zGRU7 — Barbara Venegas Alba (@barvensoph) January 22, 2020

