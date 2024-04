Pacientes tienen temor ante posible 'efecto dominó' con más intervenciones de EPS

Luego de que la Superintendencia Nacional de Salud intervino a dos de las EPS más grandes del país (Sanitas y Nueva EPS) la semana pasada, hoy se confirmó la intervención de la EPS S.O.S, entidad con 748.064 afiliados, de los cuales el 77 % pertenecen al régimen contributivo.

A pesar de que el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, aclaró que se trata de una intervención forzosa administrativa y que va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios para todas las personas afiliadas, las asociaciones de pacientes aseguran que tienen temor por un posible "efecto dominó" con el que las EPS que no tengan buenos indicadores financieros empezarán a ser intervenidas.

Al respecto, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de usuarios, cuenta lo siguiente: "Cuando uno habla con el ciudadano de a pie, que no conoce todo el mundo, se da cuenta de que tiene pánico ante la situación. No sé si el señor presidente (Petro) y el Superintendente alcanzan a dimensionar lo que están haciendo y cómo están afectando la salud mental de los pacientes, que al final es lo único que a nosotros nos importa".

Asimismo, Silva se pregunta: ¿Tiene la superintendencia, la capacidad instalada para manejar más intervenciones o es simplemente una estrategia para seguir desestabilizando al sistema de salud?

"El Gobierno tiene esa necesidad de acabar con el sistema para decir que la reforma era la salvación. Si usted escucha el discurso del ministro, el discurso del presidente y el discurso de la ex ministra Corcho, dirán que nos propusieron la solución y no la quisimos", aseguró Silva y aclaró que los pacientes continúan esperando la intervención de ciertos organismos de control como la procuraduría.

"Hay muchos colectivos que están presentando acciones legales. Entre ellos nosotros, que hoy radicamos una acción popular firmada por varios actores donde le estamos diciendo a la rama judicial con el 5 % de la UPC destinado a los Equipos Médicos extramurales. Y hay otros colectivos que están presentando acciones populares para frenar las intervenciones, porque no se puede intervenir todo el sistema sin tener un plan B", agregó el representante de los pacientes.

Finalmente, Silva solicitó al presidente, Gustavo Petro, que así como se reúne con todos los gremios, se reúna también con los pacientes. "Si somos el centro del sistema y somos los que pagamos del sistema, ¿por qué no se reúne también con nosotros? El hecho de pensar distinto no quiere decir que nosotros seamos oposición, nosotros no hacemos oposición, eso lo hacen los partidos políticos", dijo.

Las causas de la intervención a la EPS S.O.S

La medida se toma tan solo dos días después de que el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunciara que expedirá un decreto en el que la Adres empezará a girar directamente a hospitales y clínicas. Se conoció que aquellas EPS del régimen contributivo que no tienen patrimonio adecuado entrarán en esta medida y el Minsalud estará facultado a hacer seguimiento y auditoría a esos recursos.

A partir de ahora, la EPS S.O.S. hará parte de esta medida. Las razones, como en ocasiones anteriores, expresan insuficiencia de reservas técnicas en la entidad.

Existe un requisito de habilitación financiera de las EPS denominado régimen de inversión de las reservas, que se debe cumplir para garantizar la permanencia en el Sistema.

El cálculo es realizado desde el año 2015 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2702 de 2014. Se estipulaba inicialmente que las reservas técnicas constituidas deberían reservarse en un 100 % activos para el cumplimiento de condiciones de calidad, liquidez y concentración de las inversiones.

Según ha explicado Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo) en otras ocasiones, el defecto actual de las reservas es consecuencia de los problemas de desfinanciación crónicos del Sistema que se agudizaron durante los años 2022 y 2023.

"Primas insuficientes, se traducen en reservas e inversiones insuficientes. Se hace imposible el cumplimiento del requisito regulatorio. Primero, descapitaliza las compañías y, luego, para garantizar el gasto creciente, se ahorra a un ritmo menor del requerido", aseguró.

