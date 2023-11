Ozempic, el medicamento de moda contra la obesidad: ¿de verdad es una revolución?

Denominado de forma genérica semaglutida, este fármaco es una incretina comercializada exclusivamente por el laboratorio danés Novo Nordisk bajo los nombres comerciales de Ozempic, Rybelsus y Wegovy.

Para explicar su funcionamiento tenemos que remontarnos a las investigaciones desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Con ellas, se demostró que la administración oral de glucosa producía una mayor liberación de insulina que la que se aplicaba mediante una dosis similar por vía intravenosa. Fue en el laboratorio dirigido por el profesor W. Creutzfeldt donde se descubrió, en los años setenta, la existencia de ciertos péptidos responsables de este efecto. Se les otorgó el rango de hormonas bajo la denominación de incretinas.



Las incretinas endógenas, como el GLP-1 (péptido similar al glucagón 1) y el GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa), se producen en las células intestinales L y K, respectivamente. Estas hormonas se liberan en el intestino tras la ingesta de alimentos y actúan directamente sobre sus receptores específicos.

​

Su objetivo principal es el páncreas, estimulando la liberación de insulina e inhibiendo la de otra hormona: el glucagón. Así consiguen regular los niveles de glucosa en la sangre, aunque también actúan en otros órganos. Esto hizo de las incretinas un importante recurso terapéutico en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, a posteriori, de la pérdida de peso.



(Lea: Radican proyecto para reglamentar procedimientos de cirugía estética en Colombia)



En concreto, Ozempic es un análogo del GLP-1 que originariamente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Ahora también se ha convertido en un valioso recurso contra la obesidad. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés), en 2021, y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en 2022, autorizaron una nueva indicación de este fármaco para adultos con obesidad, sobrepeso o comorbilidades asociadas.



Este efecto se debe a que atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa en las redes nerviosas centrales que regulan la ingesta de alimentos. Así consigue disminuir el apetito y ralentizar el vaciado gástrico, lo que prolonga la sensación de saciedad y reduce las ganas de comer.



Además, Ozempic puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto ayuda a quienes tienen resistencia a esta hormona, hecho muy común en la obesidad y la diabetes tipo 2. También conviene recordar otras acciones favorables sobre la presión arterial, la inflamación y los lípidos plasmáticos.

¿Qué riesgos tiene?

Como cualquier otro medicamento, Ozempic no está exento de efectos adversos. La información disponible hasta el momento describe como efectos indeseados más comunes los que se producen a nivel gastrointestinal. Entre ellos se incluyen náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, dispepsia e hipoglucemia. Se debe tener especial precaución al prescribirlo en pacientes con retinopatía diabética e informar sobre el riesgo potencial de tumores de células C de tiroides y de pancreatitis.



(También: Cinco hábitos de cuidado para prevenir muertes por enfermedades cardiovasculares)



Ozempic y Wegovy se administran por vía subcutánea una vez por semana con muy buena biodisponibilidad. Es decir, la cantidad de fármaco que llega inalterada a la sangre es casi del 90 %. Novo Nordisk también produce semaglutida para administrarlo por vía oral (Rybelsus), pero ofrece una biodisponibilidad reducida.



¿Para quién estaría indicado? Actualmente, el número de personas obesas en el mundo va en aumento, hasta el punto de considerarse una pandemia. Esta patología conlleva asociadas otras enfermedades, como hipertensión arterial o diabetes tipo 2. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con datos de Wisevoter y Statista, mientras 285 millones de personas padecían diabetes en 2010, para 2021, el último dato que se conoce, esa cifra aumentó a 537 millones.

​

Por ello, la pérdida de entre el 5% y el 10 % del peso corporal es imprescindible para disminuir los riesgos de desarrollar estas comorbilidades. Con ese objetivo, la FDA y la EMA han aprobado la administración subcutánea de semaglutida para reducir y mantener el peso en adultos con obesidad o sobrepeso o que sufran al menos una de las patologías relacionadas, como hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o colesterol elevado.



En todo caso, este tratamiento siempre es el complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física. Es decir, debe llevar asociados cambios de hábitos en estos dos ámbitos de nuestra vida.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia, Ozempic® (1.34 mg/mL) cuenta con registro sanitario Invima. Foto: Archivo particular

Solo con receta

En la actualidad, las opciones terapéuticas para perder kilos son escasas, por lo que el impacto positivo de Ozempic ha despertado un gran interés en la comunidad médica y entre la población en general. Sin embargo, es inútil tratar de luchar frente a la obesidad si los hábitos dietéticos o la falta de actividad física que la desencadena no se corrigen. En Colombia, como en muchos países, por ejemplo, este fármaco se dispensa solo con receta médica y habitualmente en la diabetes de tipo 2.



(Más: Alzheimer: propiedades de la dieta mediterránea que pueden ayudar a prevenirlo)



Según el grupo de expertos que ha elaborado el informe de posicionamiento terapéutico, la pérdida de peso con Ozempic después de 60-68 semanas se detiene o se estabiliza. Si se retira el tratamiento, el paciente puede volver a ganar los kilos perdidos. Eso significa que se requeriría un uso continuado para mantener estable esa reducción, aunque desconocemos si existen efectos adversos a largo plazo.



El “fármaco milagro” con el que se consigue perder peso de forma rápida y sin ningún esfuerzo no existe. En la obesidad es imprescindible la supervisión médica; lo contrario resulta ser un autoengaño y un riesgo para la salud.

MARÍA JOSEFA GARCÍA BARRADO (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Profesora de Farmacología en la Universidad de Salamanca.



(**) Organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

‘Nunca tomar sin la supervisión de un especialista’

Facebook Twitter Linkedin

Kelly Cardona, nutricionista. Foto: Cortesía

Kelly Cardona, especialista en nutrición deportiva, International Sports Science Association, responde cinco preguntas sobre el Ozempic.



¿Qué opina de que el Ozempic sea usado contra la obesidad?



Eso depende. Existen pacientes obesos que se pueden beneficiar del uso de este tipo de medicamentos, sin embargo, esta decisión se debe tomar después de haber realizado el tratamiento básico que es dieta y ejercicio, bajo supervisión del médico o nutricionista tratante.



(Siga leyendo: La obesidad podría no ser el único vínculo entre los ultraprocesados y ciertos cánceres)



¿Cree que hay métodos más efectivos?



La obesidad hay que entenderla como una enfermedad multifactorial, es decir, no es solo por una sola causa. Por eso, lo primero que se debe realizar es un cambio radical de la alimentación, del sedentarismo, de los niveles de estrés, entre otros. Puede existir un porcentaje menor que necesite tomar medicación para mejorar los resultados de dieta y ejercicio, pero desde mi profesión puedo asegurar que la gran mayoría de casos se mejora con dieta y ejercicio.

¿Lo recomendaría a un paciente suyo?



No. Como nutricionista no hacemos uso de medicamentos ni prescribimos, esto es una decisión que la dejamos a otros profesionales, como endocrinólogos o internistas, que pueden tener más información sobre el uso y efectos en el organismo.



¿Hasta qué punto son peligrosos los efectos a nivel gastrointestinal por el uso de Ozempic?



Muy peligroso. La salud gastrointestinal es fundamental para una buena calidad de vida, es como nuestro segundo cerebro donde se realizan funciones importantes, como absorción de nutrientes, reacciones claves para la salud hormonal.



El medicamento se ha recetado en adultos. ¿Se puede en niños?



Sí, pero no está prescrito para menores de 18 años. La razón es simple: no existe evidencia científica que muestre resultados en ellos, según la misma información que brinda el laboratorio sobre el producto. Adicional a esto, destacamos que los niños son organismos en etapa de maduración, no están preparados para metabolizar compuestos desconocidos y podría afectar su desarrollo y crecimiento.

Más noticias