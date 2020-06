Oxford ya produce vacunas para venderlas en diciembre una vez testadas

El catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, el español Daniel Prieto-Alhambra, reveló este miércoles que el Jenner Institute ya está produciendo la vacuna diseñada y desarrollada por científicos de esta universidad británica para poder distribuirla en diciembre, una vez probadas.

El Jenner Institute, fundado en 2005, forma parte del Departamento de Medicina de Nuffield en la Universidad de Oxford y tiene como objetivo desarrollar vacunas para enfermedades de gran importancia para la salud pública mundial como la malaria, la tuberculosis o el VIH.



Según afirmó este miércoles Prieto-Alhambra en una entrevista radiofónica, Jenner Institute espera tener los resultados definitivos de su ensayo clínico para demostrar la eficacia de la vacuna hacia finales de octubre o principios de noviembre.



"El Jenner Institute está trabajando en una de las vacunas que están más avanzadas; está ya en fase 3, llevan reclutados cientos de pacientes y esperan tener resultados hacia octubre o noviembre. Sería la primera en comercializarse", declaró el científico español.



"El laboratorio ha tomado el riesgo de empezar a producir ya la vacuna para –si funciona– poder tenerla en el mercado inmediatamente. El laboratorio ya está asumiendo que funcionará. Las fases 1 y 2 parece que funcionan", dijo el catedrático.



Prieto-Alhambra reconoció, sin embargo: "Aún no tenemos los resultados de eficacia. No sabemos hasta qué punto protege" y precisó que se tiene que hacer "un estudio muy grande, de hasta 10.000 personas, para poder testarla".



Uno de los países donde se está haciendo el estudio es Brasil, donde en la actualidad se están dando más casos de coronavirus.



