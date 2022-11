Al llegar a la tercera edad, la osteoporosis es una de las enfermedades más comunes y que generan mayor afectación en la movilidad de las personas mayores. Sumado a esto, a medida que la población envejece a un ritmo acelerado la incidencia de la osteoporosis también aumenta, convirtiéndose en un problema importante de salud pública.



Las fracturas por fragilidad son aquellas que se producen por traumas de bajo impacto, es decir golpes que normalmente no generarían una fractura en una persona sana. Se presentan ante actividades cotidianas como un estiramiento prolongado al tender la ropa o incluso la que se produce en la muñeca con un simple resbalón, explica Francisco Linares, ortopedista oncólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (Acomm).



Este tipo específico de fractura es causada por fragilidad ósea debido, principalmente, a la osteoporosis, enfermedad que debilita los huesos.



Según Acomm, la osteoporosis afecta a 1’423.559 mujeres en el país y la osteopenia a 2’609.858, todas ellas con riesgo de fractura. De hecho, las cifras de esta asociación dan cuenta de que cada 2 minutos 5 personas sufren una fractura vertebral y al menos 20 personas sufren una fractura osteoporótica cada minuto en el país.

Las caídas

Existen ciertos elementos que se deben evitar en los hogares, particularmente en los que están habitados por adultos mayores y/o personas con osteoporosis, dado que, pueden provocar caídas que, en esta población pueden resultar en una fractura e incluso en la muerte.



Los principales objetos o instalaciones inadecuadas son: cables eléctricos o telefónicos en los pisos o interfiriendo el paso de los adultos mayores; alfombras que resbalen o no estén debidamente adheridas a los pisos; zonas sin barandales; zapatos, medias sin antideslizantes y ciertas pantuflas; pasillos muy estrechos; objetos que interrumpan el paso; zonas con mala iluminación; pisos con protuberancias o irregularidades importantes.



Según el experto, también son riesgosos los pisos con cera que generen resbalones. Además, si el paciente va a utilizar bastones o andadores, estos deben tener los bordes finales debidos para que no resbalen, y es recomendable que las personas mayores con osteoporosis no vivan en lugares con escaleras, o que estas tengan los respectivos bordes antideslizantes. Es fundamental tener todos estos cuidados con los adultos mayores, pues cosas que son normales o comunes para la mayoría de las personas, para ellos pueden representar peligro.



Es importante entender que cuando una persona llega a la tercera edad es necesario tener mucha más prevención y procurar que tengan mayor acompañamiento, evitando riesgos como un resbalón o una caída y tener mayor seguimiento de su estado de salud con médicos especialistas. Adicionalmente, se deben disminuir todo tipo de factores de riesgo tanto en su salud como en incidentes que pueden provocar fracturas y hasta riesgos a la vida.



Las principales fracturas por fragilidad según el especialista se dan en: cadera, muñeca, húmero y columna vertebral. A partir de esos incidentes, las consecuencias de la osteoporosis serán evidentes para el paciente y el sistema de salud ya que éstas generan discapacidad, disminución de la calidad de vida y, por supuesto, mortalidad.



Claves para el cuidado del adulto mayor

1. Realizar ejercicio de bajo impacto, esto ayudará a fortalecer el músculo, dado que es importante que la masa muscular aumente alrededor de los huesos para mejorar el soporte.



2. Nutrirse adecuadamente, es conveniente consumir alimentos que tengan calcio y así tener una dieta equilibrada con alimentos como, frutas, yogurt, cereales, leche y sus derivados, carne, pescado, vegetales con hojas verdes, leguminosas, etc.



3. Tomar el sol al menos 10 minutos antes de las diez de la mañana de preferencia en los antebrazos o piernas directo del sol sin bloqueador para la absorción adecuada de la Vitamina D.



4. Prevenir caídas que produzcan fracturas.



