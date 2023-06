Que fue creado en un laboratorio o que vino de los murciélagos. Son muchas las especulaciones sobre el origen del covid 19, virus que generó una pandemia que encerró al mundo entero durante casi dos años y que dejó, en promedio, 6,3 millones de víctimas fatales.

Parece que ya hay razones fundamentadas sobre cómo se habría originado. El jefe de inteligencia de Estados Unidos afirmó tajantemente que no existe evidencia de que el virus fue creado en el laboratorio de investigación de Wuhan del gobierno chino, lugar donde se identificaron los primeros casos.



En un informe desclasificado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) señaló que no tenían información que respaldara las recientes afirmaciones de que tres científicos del laboratorio fueron algunos de los primeros infectados con covid-19 y que podrían haber creado el virus ellos mismos.



Con base en la información recogida por varias agencias miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos (CI), el informe de la ODNI indicó que algunos científicos del laboratorio de Wuhan habían hecho ingeniería genética de coronavirus similares al covid-19.



No obstante, Estados Unidos "no tiene información" que indique que hayan hecho ese trabajo sobre el virus específico de covid-19, conocido como SARS-CoV-2, o sobre cualquier "progenitor cercano, o un virus de la columna vertebral que esté lo suficientemente relacionado como para haber sido la fuente de la pandemia".



El informe, elaborado para el Congreso y que lleva un anexo clasificado no publicado, vino tres meses después de que los legisladores exigieran una explicación más completa de la información de la inteligencia estadounidense sobre los orígenes de la pandemia que estalló a finales de 2019.

Una doctora china, al lado de una enorme cantidad de tapabocas. Foto: AFP

Algunos legisladores sostienen que el virus fue creado a partir de una investigación de ingeniería genética en Wuhan, y que Pekín había encubierto pruebas para demostrar que era una enfermedad creada por humanos. Reiterando una conclusión anunciada en marzo, el informe de la ODNI dijo que "casi todas" sus agencias constitutivas, que incluyen la CIA y el FBI, evalúan que el covid-19 no fue diseñado genéticamente y la mayoría cree que tampoco fue adaptado en laboratorio.



Pero el informe de la ODNI, al igual que en marzo, no descartó la posibilidad de que el Covid-19 estuviera siendo examinado en el laboratorio de Wuhan en ese momento y que pudiera haberse filtrado por descuido. La ODNI dijo que la comunidad de inteligencia seguía dividida sobre si la pandemia surgió de una ocurrencia natural del virus, tal vez transferido de animales como murciélagos, o de una fuga de laboratorio.



Indicó que la inteligencia estadounidense encontró que varios investigadores de Wuhan se enfermaron "levemente" en el otoño de 2019. Algunos de sus síntomas eran consistentes con covid-19; otros síntomas no consistentes, enfatizó.Washington - AFP